100 करोड़ के साम्राज्य का पर्दाफाश, रिश्वतकांड में फंसे DIG भुल्लर, CBI ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति

CBI take action against DIG Bhullar: पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने आड़े-हाथों ले लिया है. रिश्वत के मामले में सीबीआई ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को एक बिचौलिए के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. जांच के दौरान, अधिकारियों को डीआईजी भुल्लर और उनके परिवार के नाम पर 50 अचल और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज़ मिले. फिलहाल, सीबीआई की टीम अब इस मामले में हर पहलू से कार्रवाई करने में जुटी हुई है.

कैश, सोना और लग्जरी घड़ियों की बरामदगी:

सीबीआई ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के आवासों और अन्य ठिकानों पर की छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी और कीमती सामान को जब्त किया है. बरामदगी में 7.50 करोड़ रुपये नकदी, 2.5 किलोग्राम सोना और गहने, 26 लग्जरी घड़ियां, चार हथियार और 100 कारतूस शामिल हैं. इन सबके अलावा, डीआईजी के समराला स्थित फार्महाउस से भी 5.7 लाख रुपये नकद, 9 पेटी इम्पोर्टेड शराब, और 17 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं.

संपत्तियों का नेटवर्क और डायरी का क्या है रहस्य?:

डीआईजी की संपत्तियों का जाल केवल पंजाब में ही नहीं है, बल्कि चंडीगढ़, और लुधियाना में भी फैला हुआ है. इनमें जालंधर के गांव कोट कलां का 6 कनाल का फार्महाउस, चंडीगढ़ के सेक्टर-39 बी और 40 बी के फ्लैट, लुधियाना के अयाली खुर्द में जमीन, और कपूरथला, मोहाली, पटियाला, व बरनाला में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी के रूप में शामिल हैं.

मामले में सीबीआई अधिकारियों ने क्या दी जानकारी:

सीबीआई अधिकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए बताया कि भुल्लर के आवास से मिली डायरी और बिचौलिए कृष्णू के घर से बरामद सरकारी दस्तावेज और बेनामी संपत्तियों के रिकॉर्ड इस जांच में नए तत्थयों को जल्द ही उजागर कर सकते हैं. इसके अलावा जांच में यह भी पता चला है कि समराला फार्महाउस पर देर रात तक रसूखदार और बड़े कारोबारियों के साथ पार्टियां होती थीं, जिसकी वजह से वहां, 24 घंटे इम्पोर्टेड शराब का स्टॉक रखा जाता था. फिलहाल, इन दस्तावेजों और डायरी की गहन पड़ताल लगातार जारी है, जिससे भ्रष्टाचार के इस पूरे नेटवर्क की परतें खुलने की उम्मीद है.