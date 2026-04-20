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क्रिकेट के मैदान तक पहुंचा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक; डर के चलते इस टीम ने बदला अपना कप्तान!

Dilpreet Bajwa link Lawrence Bishnoi: भारतीय मूल के क्रिकेटर दिलप्रीत बाजवा, जिन्होंने हाल ही में ICC T20 विश्व कप में कनाडा टीम की कप्तानी की, विवाद के केंद्र में हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 20, 2026 10:59:03 PM IST

क्रिकेट के मैदान तक पहुंचा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक
क्रिकेट के मैदान तक पहुंचा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक


Lawrence Bishnoi Canada Cricket: कनाडा क्रिकेट इन दिनों गंभीर विवादों के चलते सुर्खियों में है. हालिया रिपोर्ट्स में टीम चयन, कप्तानी और बोर्ड के फैसलों पर बाहरी दबाव की बात सामने आई है. इन आरोपों ने क्रिकेट प्रशासन की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे पूरे सिस्टम पर संदेह गहराता जा रहा है.

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दिलप्रीत बाजवा की कप्तानी पर सवाल

भारतीय मूल के क्रिकेटर दिलप्रीत बाजवा, जिन्होंने हाल ही में ICC T20 विश्व कप में कनाडा टीम की कप्तानी की, विवाद के केंद्र में हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनकी कप्तानी की नियुक्ति निष्पक्ष नहीं थी. हालांकि इन आरोपों की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कथित कनेक्शन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिलप्रीत बाजवा को कप्तान बनाने में कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रभाव हो सकता है. आरोप यह भी है कि कुछ खिलाड़ियों पर दबाव डाला गया कि वे बाजवा का समर्थन करें. यह दावा बेहद गंभीर है, लेकिन फिलहाल किसी भी एजेंसी या बोर्ड ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

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खिलाड़ियों को मिली धमकियों से डर का माहौल

रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि कुछ खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी गई. यहां तक कि कथित तौर पर गैंग से जुड़े लोगों ने एक खिलाड़ी को रेस्टोरेंट में धमकाया और चुप रहने के लिए कहा. इन घटनाओं ने टीम के अंदर भय का माहौल बना दिया है, जिससे खिलाड़ियों की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है.

मैच फिक्सिंग के आरोप और जांच की मांग

इस विवाद से पहले भी दिलप्रीत बाजवा पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में उनकी गतिविधियां संदिग्ध बताई गईं, जिसमें टीम के कोच का नाम भी सामने आया. हालांकि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन इन आरोपों ने कनाडा क्रिकेट की साख को गंभीर रूप से प्रभावित किया है.

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Tags: Canada cricketDilpreet BajwaDilpreet Bajwa link Lawrence Bishnoilawrence bishnoi
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