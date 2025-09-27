Seat Samikaran: Congress से BJP तक! Harsidhi सीट का दिलचस्प सियासी सफर

Harsidhi Assembly Election 2025: हरसिद्धि विधानसभा सीट बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है. अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की संभावना है. हरसिद्धि सीट पर भाजपा, जदयू, लोजपा और राजद-कांग्रेस गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होगा. 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार कृष्णनंदन पासवान ने 84,431 वोट हासिल कर हरसिद्धि सीट पर जीत हासिल की थी. उन्होंने राजद उम्मीदवार कुमार नागेंद्र बिहारी को हराया था. जिन्हें 68,360 वोट मिले थे.

सबसे पहले आइए हरसिद्धि के बारे में जानें (First of all let us learn about Harsiddhi)

बिहार के 38 जिलों में से एक पूर्वी चंपारण जिला है. इस जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें है. हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. 2008 के परिसीमन से पहले इसे लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था. पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं. हरसिद्धि (एससी), गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी विधानसभा सीटें शामिल हैं.

2000 में समता पार्टी की बड़ी जीत (Big victory for Samata Party in 2000)

2000 में हुए चुनाव में हरसिद्धि सीट पर पिछले चुनावों में हारे समता पार्टी के महेश्वर सिंह को जीत मिली थी. इस चुनाव में निवर्तमान विधायक और राजद के अवधेश प्रसाद कुशवाहा 12,718 मतों से हार गए.

2005 में लोजपा ने दो चुनाव जीते (LJP won two elections in 2005)

2005 में बिहार में दो बार चुनाव हुए थे. दोनों ही चुनावों में महेश्वर सिंह और अवधेश प्रसाद कुशवाहा के बीच मुकाबला हुआ था. पहले चुनाव में लोजपा के अवधेश प्रसाद कुशवाहा ने जदयू के महेश्वर सिंह को 7,964 मतों से हराया था.

2005 में दूसरा चुनाव अक्टूबर में हुआ. मुकाबला भी पिछले दो उम्मीदवारों के बीच था. लेकिन इस बार दोनों ने दल बदल ली थी. जीत लोजपा के महेश्वर सिंह को मिली. उन्होंने जदयू के अवधेश प्रसाद कुशवाहा को 108 मतों से हरा दिया था.

2010 में भाजपा की जीत (BJP’s victory in 2010)

2010 में भाजपा ने पहली बार ये सीट जीती थी. इस बार मुकाबला भाजपा और लोजपा के बीच था. इस चुनाव में हरसिद्धि सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई. 2010 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कृष्णनंदन पासवान ने राजद के सतीश पासवान को 18,064 मतों से हरा दिया था.

