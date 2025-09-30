Seat Samikaran: रक्सौल सीट पर कांग्रेस का दबदबा टूटा! भाजपा ने भी 6 बार जमाया रंग, जानिये चुनावी सफर
Raxaul Assembly Election 2025: आज रक्सौल विधानसभा सीट की बात करेंगे. इस सीट पर 2020 में भाजपा के प्रमोद कुमार सिन्हा को जीत मिली थी. कैसा रहा चुनावी सफर.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 30, 2025 2:29:13 PM IST

Bihar Chunav 2025
Bihar Chunav 2025

Raxaul Assembly Election: बिहार की राजनीति में हर विधानसभा क्षेत्र का अपना एक अलग महत्व और अहमियत है. इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने है और इसे लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई है. आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता किसकी झोली में जाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा. बहरहाल इस चुनावी सरगर्मी के बीच आज हम आपको रक्सौल निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बताने जा रहे है. ये सीट लंबे समय से भाजपा के कब्जे में रही है.

सबसे पहले रक्सौल निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानें

पश्चिम चंपारण जिला बिहार के 38 जिलों में से एक है. इस जिले में कुल 9 विधानसभा सीट है. रक्सौल विधानसभा क्षेत्र पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. 2008 के परिसीमन से पहले इसे बेतिया लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था. पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट शामिल है. इसमें नौतन, चनपटिया, बेतिया, रक्सौल, सुगौली और नरकटिया शामिल है. भाजपा इस सीट पर लंबे समय से जीतती आ रही है. इस सीट पर पहली बार चुनाव 1952 में हुआ था.

2000 में भाजपा की जीत का सिलसिला शुरू  

इस सीट पर भाजपा की जीत का सिलसिला 2000 के विधानसभा चुनाव से जारी है. भाजपा के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके अजय कुमार सिंह ने 2000 में अपनी पहली जीत दर्ज की थी. इसके बाद वे 2015 तक लगातार जीतते रहे. 2000 में उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और इस सीट पर मज़बूत पकड़ रखने वाले सगीर अहमद को 12,951 मतों से हराया था.

2005 में बिहार में 2 बार हुआ चुनाव

2005 में बिहार में 2 चुनाव हुआ था. पहले चुनाव में अजय ने निर्दलीय उम्मीदवार और इस सीट से 2 बार विधायक रहे राजनंदन राय को 2,826 मतों से हराया था. 2005 में हुए दूसरे चुनाव में भी अजय कुमार का मुकाबला राजनंदन राय से हुआ. इस बार राय ने लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था. अजय ने राय को 8,449 मतों से हराया था.

2010 में भाजपा के अजय कुमार का मुकाबला एक बार फिर लोजपा के राजनंदन राय से हुआ. अजय ने इस चुनाव में भी राजनंदन राय को 10,117 मतों से हराकर जीत हासिल की.

2015 में भाजपा के अजय कुमार ने राजद के सुरेश कुमार को 3,169 मतों से हराया था.

2020 में भाजपा के प्रमोद जीते

2020 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर लगातार 5 बार जीत चुके अजय कुमार की जगह प्रमोद कुमार सिन्हा को टिकट दिया गया था. प्रमोद ने कांग्रेस के रामबाबू प्रसाद यादव को 36,923 मतों से हराया था. अजय कुमार इस बार बसपा से चुनाव लड़े और तीसरे स्थान पर रहे है.

