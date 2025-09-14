PM मोदी बिहार आएंगे, जमीनी हकीकत देख पाएंगे? तेजस्वी ने खोल दी पोल!
Home > Chunav > बिहार विधानसभा चुनाव > PM मोदी बिहार आएंगे, जमीनी हकीकत देख पाएंगे? तेजस्वी ने खोल दी पोल!

PM मोदी बिहार आएंगे, जमीनी हकीकत देख पाएंगे? तेजस्वी ने खोल दी पोल!

PM Modi के बिहार दौरे से ठीक पहले RJD नेता Tejashwi Yadav ने तीखा हमला बोला. उन्होंने PM के भाषणों, शिक्षा, स्वास्थ्य और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए. जानिए पूरी रिपोर्ट.

By: Shivani Singh | Published: September 14, 2025 6:32:54 PM IST

PM मोदी बिहार आएंगे, जमीनी हकीकत देख पाएंगे? तेजस्वी ने खोल दी पोल!

Bihar Politics: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिहार दौरे से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषणों को ‘जुमलों की बौछार’ बताया और कहा कि मोदी सिर्फ़ घुसपैठियों की बात करते हैं, जबकि गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे ज़मीनी मुद्दों पर चुप रहते हैं. साथ ही तेजस्वी ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बहाने भी भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों के अनुसार पाकिस्तान से रिश्तों का इस्तेमाल करती है. तेजस्वी की ये टिप्पणियाँ प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले आई हैं, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल और भी तेज हो गई है. 

तेजस्वी यादव ने कहा मोदी जी जुमलों की बौछार करने आ रहे हैं

तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी कल बिहार में जुमलों की बौछार करने आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषणों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह सिर्फ़ घुसपैठियों की बात करते हैं, लेकिन गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चुप रहते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से एक दिन पहले तेजस्वी ने पूर्णिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) की बदहाली की तस्वीरें भी शेयर की थीं. उन्होंने कहा, “हमारा कहना है कि वह कल वहाँ (जीएमसीएच) जाएँ और हमारे चाचा नीतीश जी को भी अपने साथ ले जाएँ.”

एक बिहारी महिला की Business देख, बड़े-बड़े उद्योगपति के उड़े होश

तेजस्वी यादव ने भारत-पाकिस्तान मैच पर भी किया कटाक्ष

तेजस्वी यादव ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि “मोदी जी कहते थे कि उनकी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है.” तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों की रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, वे अब पाकिस्तान के साथ मैच का आयोजन कर रहे हैं. भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, “पाकिस्तान भाजपा का साथी है.” तेजस्वी ने आगे कहा कि भाजपा अपनी सुविधानुसार पाकिस्तान से रिश्ते बदलती रहती है. उन्होंने कहा, “अपनी सुविधानुसार सिंदूर फैलाती है, कभी युद्ध विराम होता है, कभी हमला होता है और खून-पानी का बहाव रुक जाता है.”

Bihar: यात्रा से पहले 243 सीटों पर दावा, तेजस्वी के इस बयान से महागठबंधन में हलचल तेज

Tags: bihar politicsBiharelectionsnewsModi Bihar Visitnarendra modiTejashwi Modi Attacktejashwi yadav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
PM मोदी बिहार आएंगे, जमीनी हकीकत देख पाएंगे? तेजस्वी ने खोल दी पोल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

PM मोदी बिहार आएंगे, जमीनी हकीकत देख पाएंगे? तेजस्वी ने खोल दी पोल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PM मोदी बिहार आएंगे, जमीनी हकीकत देख पाएंगे? तेजस्वी ने खोल दी पोल!
PM मोदी बिहार आएंगे, जमीनी हकीकत देख पाएंगे? तेजस्वी ने खोल दी पोल!
PM मोदी बिहार आएंगे, जमीनी हकीकत देख पाएंगे? तेजस्वी ने खोल दी पोल!
PM मोदी बिहार आएंगे, जमीनी हकीकत देख पाएंगे? तेजस्वी ने खोल दी पोल!