Bihar News: शिवहर चुनाव में वोटिंग का दिखा अजीबोगरीब पैटर्न, कुछ बूथों पर प्रत्याशी को बंपर वोट; कई पर वोट दहाई में भी नहीं!

Bihar Election Low Voter Turnout: जदयू प्रत्याशी श्वेता गुप्ता को जहां कई बूथों पर भारी समर्थन मिला, वहीं कुछ क्षेत्रों में उन्हें बेहद कम वोट मिले.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 17, 2025 11:55:56 PM IST

Bihar Election 2026: शिवहर विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न बेहद असमान और दिलचस्प रहा. जदयू प्रत्याशी डॉ. श्वेता गुप्ता को जहां कई बूथों पर भारी समर्थन मिला, वहीं कुछ क्षेत्रों में उन्हें बेहद कम वोट मिले. डॉ. श्वेता को 113 बूथों पर 300 से अधिक वोट प्राप्त हुए, जिनमें 34 बूथ ऐसे थे जहां उन्हें 400 से अधिक और 3 बूथों पर 500 से अधिक वोट मिले. उनका सबसे मजबूत बूथ संख्या 298 रहा, जहाँ मध्य विद्यालय जहांगीरपुर दक्षिणी में उन्हें सर्वाधिक 567 मत मिले. 

26 बूथों पर 50 से कम वोट, 10 बूथों पर दहाई तक भी नहीं पहुंचे

इसके विपरीत, 26 बूथों पर उनके वोट 50 से कम रहे और 10 बूथों पर तो वोट दहाई तक भी नहीं पहुंचे. उदाहरण के तौर पर बूथ संख्या 178 पर उन्हें केवल 1 वोट, बूथ 94 और 96 पर मात्र 2-2 वोट, बूथ 97 पर 7 वोट और कई अन्य स्थानों पर 3 से 6 के बीच वोट प्राप्त हुए. यह स्पष्ट संकेत है कि क्षेत्र के कुछ इलाकों में जदयू की पकड़ बेहद मजबूत थी, जबकि कई बूथों पर पार्टी का प्रभाव लगभग नगण्य रहा.

राजद प्रत्याशी नवनीत कुमार के साथ भी हुआ ऐसा

इसी तरह राजद प्रत्याशी नवनीत कुमार का प्रदर्शन भी मिश्रित रहा. उन्हें 16 बूथों पर 400 से अधिक और 4 बूथों पर 500 से अधिक वोट प्राप्त हुए. उनका सबसे सफल बूथ संख्या 203 रहा, जहां उकनी दक्षिणी में उन्हें 772 वोट मिले, जो पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा आंकड़ा था. हालांकि, राजद को भी कमजोर वोटिंग वाले क्षेत्र मिले. 22 बूथ ऐसे रहे जहां नवनीत कुमार को 50 से कम वोट मिले. 

इनमें बूथ संख्या 8 पर 17 वोट, बूथ 28 पर 35 वोट, बूथ 260 पर 24 वोट और कई अन्य बूथों पर 20 से 40 के बीच ही वोट मिले. इससे यह स्पष्ट है कि राजद भी कई इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर सका.

कुल मिलाकर, शिवहर का वोटिंग पैटर्न अत्यंत विविध और ध्रुवीकृत रहा. जदयू और राजद दोनों को ही क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जबरदस्त समर्थन मिला, लेकिन कई जगहों पर प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा. 

Tags: Bihar Election Resultsbiharelection-hero-1booth level votingJDU candidatelow voter turnoutRJD Candidate
