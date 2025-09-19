PK के खुलासे से सियासी हड़कंप, इन 5 नेताओं को बताया महाभ्रष्ट और फर्ज़ीवाड़े का मास्टरमाइंड

Bihar chunav: Prashant Kishore ने NDA नेताओं पर भ्रष्टाचार और फर्ज़ीवाड़े के गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रशांत किशोर ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर नाम बदल कर फर्जी डिग्री लेने का आरोप लगाया है. उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडेय पर पत्नी के नाम पर गलत तरीके से फ्लैट खरीदने, दिलीप जायसवाल पर हत्या के आरोप को दबाने, अशोक चौधरी पर बेनामी संपत्ति का क्रय,और संजय जायसवाल पर पेट्रोल चोरी जैसे संगीन आरोप लगाए हैं.

दिग्गज नेताओं पर गंभीर आरोप

पूर्व राजनितिक रणनीतिकार और जन सुराज के सूत्रधार Prashant Kishore ने पटना में NDA के नेताओं पर भ्रष्टाचार और फर्ज़ीवाड़े के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने NDA के पांच नेताओं को भ्रष्ट बताया है जिसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल के नाम शामिल हैं. जदयू नेता अशोक चौधरी को सर्वदलीय नेता बताया और उन पर आरोप लगाया कि वह फर्जी तरीके से प्रोफेसर बनें हैं. PK ने BJP प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को भी भ्रष्टाचार के आरोपों में लपेटा.

नेताओं पर लगाए गए आरोप

सम्राट चौधरी : नाम बदलकर डिग्री लेने का आरोप. राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्या. मैट्रिक में फेल हो चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट में बिहार बोर्ड ने हलफनामा दायर किया हुआ है. 2010 के हलफनामे में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं को सातवीं पास बता रहे थे वह अब कामराज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट बता रहे हैं. कामराज अस्तित्व में है ही नहीं. बिना मैट्रिक पास किए यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया से डीलिट की उपाधि ले ली.

मंगल पांडेय : PK ने बताया की मंगल पांडेय कहते हैं कि दिल्ली में पत्नी के नाम से जो फ्लैट खरीदा उसके लिए दिलीप जायसवाल से 25 लाख कर्ज लिए, जबकि उस समय उनकी पत्नी के बैंक खाते में 2.13 करोड़ रुपये मौजूद थे. PK ने कहा कि राशि कहां से आई, इसका भी ब्योरा हमारे पास है. अधिक बोलेंगे तो साड़ी पोल पोल खोली जाएगी.

अशोक चौधरी : PK ने अशोक चौधरी पर आरोप लगाया कि बेनामी और मानव विकास न्यास के जरिए दो-तीन वर्षों में 200 करोड़ से अधिक के भूखंड खरीदे. न्यास पर कोई प्रश्न-चिह्न नहीं, लेकिन मानव विकास न्यास को इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए. सभी भूखंड अशोक चौधरी की बेटी की सगाई के बाद से लेकर विवाह होने तक के बिच खरीदे गए.

दिलीप जायसवाल : PK ने कहा कि राजेश साह की हत्या के आरोपित हैं. तत्कालीन एसपी और जांच प्रभारी से मिलीभगत कर केस को रफा-दफा कर अबने का काम किया. मामले की सही जांच के लिए राजेश की मां और बहन की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर करा दी गई है.

संजय जायसवाल : PK ने संजय जैसल को छोटका चोर बताते हुए कहा कि वह फर्जी बिल बनाकर पेट्रोल चुराता है. बेतिया नगर निगम की महापौर ने, सशक्त स्थायी समिति की पांच बैठकों में लिए गए निर्णय के बाद, वहां के नगर आयुक्त को पत्र लिख कर इनके पेट्रोल पंप से निगम की गाड़ियों के तेल नहीं लेने का निर्देश दिया. इस घोलते में 5.87 करोड़ का घपला हुआ है. 15 अगस्त के बाद के पेट्रोल वाउचर के भुगतान पर नगर निगम ने रोक लगाई है.

बिहार में आज भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है, पटना की राजनीती भ्रष्टाचार का एक ऐसा केंद्र बना हुआ है जैसा किसी ने न कभी देखा न कभी सुना. उन्होंने कहा की निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है, तभी तो माल ऊपर भी जा रहा है. राजद वालों का तो जंगलराज था लेकिन NDA वाले सफ़ेद कंबल ओढ़कर घी पी रहेहै. आपको बता दें कि यह मामला केवल बिहार की राजनीती को ही नहीं बल्कि देश की राजनीती को भी प्रभावित करने वाला साबित होगा.