Seat Samikaran: क्या इस बार नरकटिया सीट पर जदयू खत्म कर पाएगी राजद का दबदबा?

Bihar Assembly elections 2025: बिहार की नरकटिया विधानसभा सीट पर 2025 का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है. जानें पिछली जीतों, प्रमुख दावेदारों और सीट के चुनावी इतिहास की पूरी तस्वीर.

By: Shivani Singh | Published: September 26, 2025 10:05:34 PM IST

Narkatiya Assembly seat 2025: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक पारा तेज़ी से चढ़ रहा है. हर पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है और नरकटिया सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है. पिछले चुनावों में इस सीट पर राजद और जदयू ने जीत दर्ज की है, लेकिन 2025 में किसकी किस्मत चमकेगी, यह देखना बेहद रोचक होगा.

पूर्वी चंपारण ज़िला बिहार के 38 ज़िलों में से एक है. इस ज़िले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं. इनमें रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबनी, मोतिहारी, चिरैया और ढाका विधानसभा सीटें शामिल हैं। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है.

नरकटिया विधानसभा सीट 2008 में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई. इस सीट के लिए पहला चुनाव 2010 में हुआ था. अब तक तीन बार चुनाव हो चुके हैं। पिछले चुनावों में, जदयू ने एक बार नरकटिया सीट और राजद ने दो बार जीत हासिल की है. 2010 में जदयू के श्याम बिहारी प्रसाद और 2015 तथा 2020 में राजद के शमीम अहमद ने जीत हासिल की.

2010 में पहली बार नरकटिया सीट पर चुनाव हुए थे

2010 में नरकटिया सीट पर पहली बार चुनाव हुए थे. जनता दल (यूनाइटेड) के श्याम बिहारी प्रसाद ने लोजपा की यास्मीन साबिर अली को 7,688 मतों से हराकर यह चुनाव जीता था. श्याम बिहारी प्रसाद को 31,549 और यास्मीन साबिर को 23,861 मत मिले थे. इससे पहले, श्याम बिहारी प्रसाद आदापुर विधानसभा सीट से विधायक थे, जो 2008 तक अस्तित्व में रही। उन्होंने पहली बार 1998 के उपचुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने 2005 में दोनों चुनाव जीते.

2015 में राजद की जीत 

2015 में, राजद के शमीम अहमद ने नरकटिया सीट पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के संत सिंह कुशवाहा को 19,982 मतों से हराया था. शमीम अहमद को 75,118 वोट मिले, जबकि संत सिंह को 55,136 वोट मिले। वे बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री और कानून मंत्री भी रहे. हालाँकि, महागठबंधन टूटने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. 2015 में, यह सीट महागठबंधन में राजद के खाते में चली गई। नतीजतन, जदयू के श्याम बिहारी प्रसाद का टिकट काट दिया गया.

2020 में राजद की जीत 

2020 में, राजद ने एक बार फिर इस सीट पर कब्ज़ा जमाया. इस बार, जदयू भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी. जदयू और राजद दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे। राजद के शमीम अहमद ने फिर से यह सीट जीत ली. 2010 में, जदयू के श्याम बिहारी प्रसाद यह सीट हार गए थे. उन्होंने श्याम बिहारी प्रसाद को 27,791 मतों से हराया था. राजद को 85,562 और जदयू को 57,771 मत मिले थे.

