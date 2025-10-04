बिहार चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर को बड़ी सौगात, एयरपोर्ट का टेंडर जारी, कितने महीनों में बनेगा?

Muzaffarpur Airport: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर और आस-पास के क्षेत्रों के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे को लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है. इसकी जानकारी देते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे के विकास और उन्नयन की एक महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है. इस परियोजना के तहत मौजूदा हवाई अड्डे को कोड-2बी श्रेणी के विमानों के संचालन योग्य बनाया जाएगा.

उन्होंने कहा- ‘इसके अंतर्गत प्री-फैब स्टील संरचना आधारित टर्मिनल भवन, प्री-इंजीनियर्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) टावर, प्री-इंजीनियर्ड अग्निशमन केंद्र तथा अन्य सहायक भवन और सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा.’ सम्राट चौधरी ने कहा कि यह संपूर्ण कार्य इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड पर संपन्न किया जाएगा. परियोजना की अनुमानित लागत 28.58 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है.

निर्माण कार्य की अवधि 11 महीने तय की गई

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि निर्माण कार्य की अवधि 11 महीने तय की गई है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने इस परियोजना के लिए ऑनलाइन ई-टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है. सम्राट चौधरी ने कहा- ‘मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे का उन्नयन उत्तर बिहार में हवाई सेवा का विस्तार है. इससे क्षेत्रीय संपर्क, निवेश और पर्यटन को नई गति मिलेगी. साथ ही उत्तर बिहार के लोगों को आधुनिक और बेहतर हवाई सेवा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.’

यह कदम बिहार को विमानन क्षेत्र में नई ऊंचाई प्रदान करेगा: सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी ने आगे कहा- ‘यह कदम बिहार को विमानन क्षेत्र में नई ऊंचाई प्रदान करेगा और राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.’ उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार, बिहार में हवाई सेवा को विश्वस्तरीय बनाने के लिए लगातार काम कर रही है.’

गया एयरपोर्ट को भी अपग्रेड किया गया: सम्राट चौधरी

उन्होंने कहा कि हाल में ही पटना के लोक नायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट का जहां कायाकल्प हुआ है, वहीं गया एयरपोर्ट को भी अपग्रेड किया गया है. सूबे में उड़ान योजना के तहत दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट से देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए हवाई सेवा का लाभ बिहार के लोगों को मिल रहा है. और अब इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का विकास इसे नई उंचाई पर पहुंचाएगा.