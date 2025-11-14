Muslim Dominate Seat: मुस्लिम बहुल सीटों पर NDA या महागठबंधन? कौन मारेगा बाजी? कुछ घंटों में चल जाएगा पता

Muslim Dominate Seat Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए रुझान आने से शुरू हो गए हैं. दोपहर 12 बजे के बाद नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे. इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं. ऐसे में बिहार की 7 मुस्लिम बाहुल्य जिलों की विधानसभा सीटों के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं. इन सीटों पर महागठबंधन और NDA के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला रहा है.

क्या कहता है एग्जिट पोल

तमाम एग्जिट पोल पर नजर दौड़ाएं तो मुस्लिम बहुल जिला किशनगंज की 4 सीटों में महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बची 1 सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. ऐसे में यहां की 3 सीटों में से 2 पर RJD और 1 पर कांग्रेस जीत सकती है. दूसरी ओर NDA-महागठबंधन के बीच 1 सीट पर कांटे की टक्कर में दिख रहे हैं. यह भी अहम है कि 2020 के चुनावों में इन चार सीटों में दो पर एआईएमआईएम, एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर RJD ने जीत हासिल की थी.

मुस्लिम बहुल सीटें

अमौर

अररिया

बाबूबरही

बहादुरगंज

बैसी

बलरामपुर

बनमनखी (एससी)

बरारी

बेनीपट्टी

बिस्फी

धमदाहा

फारबिसगंज

हरलाखी

जाले

जोकीहाट

कदवा

कस्बा

कटिहार

केवटी

खजौली

किशनगंज

कोचाधामन

मधुबनी

मनिहारी (एसटी)

नरपतगंज

प्राणपुर

पूर्णिया

रानीगंज (एससी)

रूपौली

शिवहर

सिकटी

ठाकुरगंज

