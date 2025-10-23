Home > बिहार > महागठबंधन नहीं, BJP ने चमकाई थी मुकेश सहनी की किस्मत! कभी सेल्समैन का करते थे जॉब आज हैं करोड़ों के मालिक

Mukesh Sahni Education: कभी सामान्य सेल्समैन, फिर बॉलीवुड सेट डिज़ाइनर और अब महागठबंधन के डिप्टी CM उम्मीदवार मुकेश सहनी का सफर बेहद रोचक है. जानिए उनकी शिक्षा, राजनीतिक उन्नति और करोड़ों की संपत्ति की कहानी, जो आपको हैरान कर देगी.

By: Shivani Singh | Last Updated: October 23, 2025 2:51:36 PM IST

Mukesh Sahni Net Worth: महागठबंधन ने बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया है. तेजस्वी यादव को CM फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी CM उम्मीदवार घोषित किया गया है. ऐसे में सवाल उठता है, अगर भविष्य में महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार के डिप्टी CM कितने पढ़े-लिखे होंगे? आइए जानते हैं मुकेश सहनी की शिक्षा, संघर्ष की कहानी और राजनीतिक सफर के साथ-साथ उनकी संपत्ति के बारे में भी जो आपको हैरान कर सकती है.

आठवीं तक पढ़े हैं मुकेश सहनी 

मुकेश सहनी का परिवार संघर्षरत था, जिसके कारण उन्हें 19 साल की उम्र में अपने गृहनगर सुपौल, छोड़कर मुंबई जाना पड़ा. मुकेश ने केवल आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की, लेकिन मुंबई आने के बाद, उन्होंने एक सेल्समैन के रूप में शुरुआत की और अंततः एक सेट डिज़ाइनर के रूप में टेलीविजन और फिल्म उद्योग में प्रवेश किया. उनकी कंपनी, मुकेश सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, शाहरुख खान अभिनीत देवदास (2002) और सलमान खान अभिनीत बजरंगी भाईजान (2015) जैसी फिल्मों पर काम कर चुकी है.

पहली बार बीजेपी ने मुकेश सहनी को दिया था मौका 

मुकेश ने 2013 में राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन 2015 में उन्हें पहचान मिली. 2015 में, भारतीय जनता पार्टी ने उनके महत्व को समझते हुए उन्हें अपने चुनाव अभियान में शामिल किया. हालाँकि, भाजपा को उन चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें दरकिनार करना शुरू कर दिया. कुछ समय बाद सहनी ने भी पार्टी छोड़ दी और महागठबंधन में शामिल हो गए.

सहनी ने 4 नवंबर, 2018 को अपनी विकासशील इंसान पार्टी बनाई. 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन सीट बंटवारे से नाखुश होकर उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया. इस मौके पर, एनडीए ने उन्हें कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका देते हुए एनडीए में शामिल किया. हालाँकि सहनी खुद चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पार्टी ने चार सीटें जीतीं, जिससे उन्हें नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में जगह मिली.

₹12 करोड़ की संपत्ति के मालिक

सहनी के चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके पास ₹12.34 करोड़ की संपत्ति है. हालाँकि, उनके पास यात्रा के लिए कोई कार या अन्य निजी वाहन नहीं है. महाराष्ट्र में उनके नाम पर एक टाटा मोटर्स का मालवाहक वैन पंजीकृत है. साहनी के पास ₹1,31,74,730 करोड़ की चल संपत्ति है. उनकी पत्नी के पास भी ₹51 लाख की चल संपत्ति है. मुकेश साहनी पर ₹18.86 लाख का सरकारी कर्ज है. उनके पास कृषि भूमि नहीं है. साहनी के पास मौजा अफजला में छह कट्ठा (16 धूर) गैर-कृषि भूमि है, जिसका मूल्य ₹20 लाख है. उनके पास मुंबई में ₹6.22 करोड़ मूल्य की दो व्यावसायिक इमारतें हैं. उनके पास मुंबई में दो फ्लैट भी हैं.

