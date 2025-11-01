Bihar News: दुलारचंद की मौत पर सस्पेंस गहराया, मेडिकल टीम ने दी चौंकाने वाली जानकारी; पुलिस के भी उड़े होश

Mokama Dularchand Death: मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की मौत की जांच में नया मोड़ आ गया है. जागरण में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद का पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल टीम के एक डॉक्टर ने बताया है कि दुलारचंद को गोली ज़रूर लगी थी, लेकिन चोट जानलेवा नहीं थी.

मेडिकल टीम के सदस्य डॉ. अजय कुमार ने बताया कि एक्स-रे में कई खरोंचें दिखाई दी हैं और एक गोली उनकी एड़ी के आर-पार हो गई थी. टीम में डॉ. दिलीप कुमार, डॉ. अजय कुमार और डॉ. रोहन कुमार शामिल थे. हालाँकि मौत का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं है, रिपोर्ट पुलिस को सौंपी जाएगी.

दुलारचंद को मारी गई थी गोली

गुरुवार शाम दुलारचंद की हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया. ग्रामीणों का आरोप है कि जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों ने उन्हें गोली मारी और फिर एक वाहन से कुचल दिया. इस बीच, अनंत सिंह ने राजद उम्मीदवार सूरजभान के समर्थकों पर हमले और साजिश का आरोप लगाया है. घटना के बाद, पटना और बाढ़ से भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को घटनास्थल पर तैनात किया गया है.

10-12 राउंड हुई फायरिंग – प्रत्यक्षदर्शी

घटना के समय, जन सुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी और जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह अपने-अपने जनसंपर्क अभियान से लौट रहे थे. बसावनचक गांव के पास उनके काफिले की टक्कर हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले दोनों पक्षों के समर्थकों में कहासुनी हुई और फिर जन सुराज समर्थकों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद अनंत समर्थकों ने 10-12 राउंड फायरिंग की.

दुलारचंद पर 11 आपराधिक मामले

गोलीबारी से भगदड़ मच गई. आरोप है कि इस अफरा-तफरी में अनंत समर्थकों ने 70 वर्षीय दुलारचंद यादव को गोली मार दी और फिर थार गाड़ी से कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. एक अन्य युवक को भी गोली लगने की खबर है. बताया जा रहा है कि दुलारचंद 2010 में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार थे और उन्होंने अपने हलफनामे में 11 आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की थी. इस घटना ने मोकामा चुनावी हिंसा को लेकर राज्य में एक नया राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है.

