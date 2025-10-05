चुनाव 2025 के बीच झंडु टोला की कहानी: क्या होती है बिजली की सुविधा नहीं जानते यहां के लोग?

बिहार के बगहा जिले के एक सुदूर गाँव, झंडुआ टोला, चुनाव 2025 के हंगामे में भी अपनी अजीबोगरीब दिनचर्या से परिभाषित है. यहाँ के निवासियों को अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए लगभग एक किलोमीटर दूर नेपाल के सुस्ता गाँव जाना पड़ता है. बिजली न होने के कारण समुदाय का लगभग हर मोबाइल उपयोगकर्ता पड़ोसी देश पर निर्भर है.

ग्रामीण भारत को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों के बावजूद, झंडुआ टोला आज भी अंधकार में है. इस गाँव के एक निवासी ने कहा, “नेपाल में 24 घंटे बिजली रहती है, यहाँ से सिर्फ एक किलोमीटर दूर. अगर हमें अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करना होता है, तो हमें वहाँ जाना पड़ता है. हमारे गाँव में आज तक बिजली नहीं आई है.”

बिजली का असर शिक्षा और सुरक्षा पर

बिजली की कमी सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन की कई बुनियादी जरूरतों पर असर डालती है. बच्चों को रात में पढ़ाई करने में मुश्किल होती है, और गाँव अंधेरे में रहने के कारण जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है. एक ग्रामीण ने बताया “हम पहले ही बाघों के कारण पाँच बकरियाँ खो चुके हैं,” झंडुआ टोला और पड़ोसी गाँव बीन टोली और चकदहवा में 200 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिन्हें विश्वसनीय बिजली नहीं मिली. पहले स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र केवल एक साल ही चला और अब गाँव फिर से अंधेरे में है.

फिल्मों में दिखाई गई कहानियों से बिहार की छवि पर पड़ा असर! क्या इस बार मतदाता लाए पाएंगे कोई बदलाव?

पड़ोसी गाँवों की कहानी

सिर्फ तीन किलोमीटर दूर भेड़िहारी में लोग बिजली का लाभ उठा रहे हैं. झंडुआ टोला की 70 वर्षीय फूलकुमारी देवी बताती हैं, “वहाँ लोगों के पास टीवी, फ्रिज और पंखे हैं. हमने इनके बारे में सुना तो है, लेकिन इन्हें कभी देखा नहीं.” हालांकि, सरकार ने हाल ही में 139 करोड़ रुपये की लागत से एक पावर ग्रिड बनाने की योजना की घोषणा की थी.

भविष्य की आशा

झंडुआ टोला और आस-पास के गाँवों के लिए अब उम्मीद की किरण है. बिजली ग्रिड के स्थापित होने के बाद, निवासियों को उम्मीद है कि उनके गाँव में भी सुरक्षा, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार आएगा. एक स्थानीय निवासी ने कहा, “राज्य सरकार बिजली लाने के लिए काम कर रही है, और हमें पूरी उम्मीद है.” विद्युतीकरण में देरी का कारण गंडक नदी के किनारे गाँव का बसा होना और घने जंगलों से निकटता है. लेकिन नए प्रयासों के साथ, झंडुआ टोला के लोग अपने लंबे इंतज़ार के बाद अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं.

Bihar Election: क्या है हसनपुर सीट का समीकरण? जिस पर टिकी हैं लोगों की नजरें, 2020 में तेज प्रताप ने मारी थी बाजी