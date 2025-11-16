‘मां आज फिर मेरे पास…’, हार के बाद मनीष कश्यप ने किया ऐसा पोस्ट, देख विपक्षी भी हो जाएंगे भावुक

Manish Kashyap: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं. एनडीए को भारी जीत मिली है जबकि महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं जनसुराज अपना खाता भी नहीं खोल पाई और एक सीट भी नहीं जीत पाई. इस बीच, जनसुराज से विधानसभा चुनाव लड़े मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त किया है.

कांग्रेस के अभिषेक रंजन ने हासिल की जीत

गौरतलब है कि यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप ने बिहार के चंपटिया से जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ा था. चंपटिया में कांग्रेस के अभिषेक रंजन ने जीत हासिल की. ​​गौरतलब है कि मनीष कश्यप को त्रिपुरारी कुमार तिवारी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जनता के बीच वे मनीष कश्यप के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं.

सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट

सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए मनीष कश्यप ने लिखा, “मां, आज फिर मेरे पास आपके सिवा कुछ नहीं बचा. बेहतर होता अगर मैं बिहार बदलने की बजाय अपने परिवार के हालात बदल लेता. शायद मुझे 22 मुकदमे और कई जेल की सज़ाएँ न भुगतनी पड़तीं.”

माँ आज फिर तुम्हारे सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा।

अच्छा होता मैं बिहार बदलने की जगह अपना परिवार का हालात बदलता तो शायद किस्मत में 22 मुकदमे और अनेकों बार जेल नहीं जाता। आज कुछ लोग ताने मार रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मिला तुझे अब हार के बाद उन्हें कैसे बताऊँ कि 37172 लोगों का… pic.twitter.com/Oirskvcjga — Manish Kasyap Son Of Bihar (@ManishKasyapsob) November 15, 2025

37172 लोगों का आशीर्वाद मिला-मनीष कश्यप

मनीष ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, “आज कुछ लोग मुझ पर ताना मार रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मुझे क्या मिला. अब हारने के बाद, मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मुझे 37,172 लोगों का आशीर्वाद मिला, मेरी जाति या पार्टी से जुड़ाव की वजह से नहीं, बल्कि मेरी अपनी ताकत की वजह से. जेल जाते समय मुझे इतना दुख नहीं हुआ था जितना आज है, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, और बदले में मुझे लोगों से हार और ताने मिले. लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब तक मैं जीत नहीं जाता, कोशिश करता रहूँगा. जय बिहार.”

मनीष कश्यप के खिलाफ 22 मामले दर्ज

मनीष कश्यप उर्फ ​​त्रिपुरारी कुमार तिवारी ने जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में बिहार के चंपटिया से विधानसभा चुनाव लड़ा रहे थे. वह चुनाव हार गए. इस सीट पर 11 नवंबर को मतदान हुआ था. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए गए. मनीष कश्यप 34 वर्ष के हैं और स्नातक हैं. उनके खिलाफ 22 मामले दर्ज हैं. उनकी कुल संपत्ति ₹88.4 लाख है. उनके पास 53.4 लाख रुपये की चल संपत्ति और 35 लाख रुपये की अचल संपत्ति है. उन पर 17 लाख रुपये की देनदारियां भी हैं.