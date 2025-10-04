हिंदुओं के ‘I Love Mahadev’ बोलने पर भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, सनातनियों को दे दी नसीहत

I Love Mahadev Controversy: कुछ ही समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में बिहार की राजनीति में अच्छी खासी गर्मागर्मी का माहौल बना हुआ है. वहीं बिहार दौरे पर आए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने बिहटा में ” I Love Mahadev” और ” I Love Muhammad” को लेकर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दे दी, इस दौरान वो भड़कते हुए नजर आये। उन्होंने कहा कि यह विवाद असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए खड़ा किया गया है। इतना ही नहीं इस दौरान शंकराचार्य ने कहा, “I Love Mahadev” और ” I Love Muhammad” कहना केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास है. उनके मुताबिक महादेव पूजा के विषय हैं, प्रेम के नहीं. इस तरह के नारे लगाना महादेव का सम्मान नहीं बल्कि उनका अनादर है. जी हां ये बात किसी और ने नहीं बल्कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ही कही है.
भगवान शिव को लेकर क्या बोले शंकराचार्य?
I Love Mahadev और I Love Muhammad पर हो रहे विवाद को लेकर शंकराचार्य ने साफ तौर पर कहा कि ‘मुझे महादेव से प्रेम है कहना सही नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल परंपरागत धार्मिक दृष्टिकोण से गलत माना जाता है. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि मोहम्मद पर टिप्पणी करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है क्योंकि उस विषय की जानकारी उनके पास नहीं है.
जानिये क्यों छिड़ा था विवाद
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर “आई लव मुहम्मद” नारे को लेकर विवाद छिड़ा है, जिसके जवाब में हिंदू संगठनों ने “आई लव महादेव” जैसे नारे लगाए हैं। समर्थक इन नारों को भक्ति और आस्था का प्रतीक मानते हैं, जबकि विरोधियों का कहना है कि ऐसे नारे धार्मिक भावनाओं का अनादर करते हैं और समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं। इस मामले पर जगह जगह लोग भड़के और नारेबाजी की. कहीं कहीं तो इस मामले को लेकर झड़प भी हो गई.
