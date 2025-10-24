बिहार में अमित शाह ने तेजस्वी यादव को कहा-14 तारीख को होगा ‘सूपड़ा साफ’

Bihar election 2025: बिहार में चुनाव की तैयारीयां बहुत ही जोरों से चल चुकी हैं, हर कोई चुनाव प्रचार में लगा हुआ है.वहीं BJP ने भी अपनी रणनीतीयों के साथ बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव मैदान में कदम रख दिया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह ने इसकी शुरुआत कर दी.

बक्सर में अमित शाह का बयान

बक्सर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस, राजद और उनकी सहयोगी पार्टी में सीटों के लिए तू-तू मैं-मैं चल रही है और दूसरी ओर पीएम मोदी बिहार में दो सभा कर चूके, नीतीश कुमार भी बिहार के दौरे पर निकले हैं, पासवान जी, माझी जी, कुशवाहा जी सब एक होकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं. बिहार में पिछले 2 महीने से मैं घूम रहा हूं जहां-जहां जाता हूं ऐसा ही जनसैलाब दिखाई पड़ता है.

तेजस्वी यादव पर कसे तंज

अमित शाह ने तेजस्वी को कहा-14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू यादव के बेटे का सूपड़ा साफ होने वाला है और फिर से एक बार पीएम मोदी के नेतृत्व में यहां NDA की सरकार बनेगी.

सीवान में अमित शाह ने शहाबुद्दीन पर क्या कहा?

सीवान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा,20 साल तक ए-श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर शहाबुद्दीन, जिसके खिलाफ लगभग 75 मामले, दो जेल की सजा, तिहरे हत्याकांड, एक SP पर हमला और तो और उसने एक व्यवसायी के बेटों को तब तक तेजाब में नहलाया जब तक उनकी खाल नहीं उतर गई. सीवान के बहादुर लोगों ने शहाबुद्दीन के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया. शहाबुद्दीन के बेटे को खुद लालू प्रसाद यादव ने रघुनाथपुर से टिकट दिया है.अब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के शासन में, चाहे 100 शहाबुद्दीन आ जाए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है.