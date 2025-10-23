‘RJD को मिला नहीं नेता, भेज दिया नाचने वाला को’, छपरा में खेसारी पर सम्राट का तंज

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार का छपरा विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का गढ़ रहा है और भाजपा को यहां फिर से भारी जीत मिलने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जहां देश प्रगति की ओर अग्रसर है वहीं बिहार में भी विकास की गति तेज हुई है. इसलिए छपरा और बिहार की जनता मिलकर एनडीए समर्थित उम्मीदवार के लिए एक मज़बूत सरकार बनाने के लिए मतदान करेगी.

सम्राट चौधरी ने क्या कहा?

रविलगंज मुख्यालय में आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में भाजपा जदयू, लोजपा (रामविलास), हम और रालोसपा कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी शामिल हुए और एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में अपना विश्वास व्यक्त किया है. इस अवसर पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए की जीत निश्चित है और जनता एक बार फिर विकास का रास्ता चुनेगी. उन्होंने कहा कि छपरा की जनता भावनाओं में नहीं बल्कि विकास में विश्वास रखती है.

साधा निशाना?

विपक्षी उम्मीदवार और भोजपुरी फ़िल्म स्टार खेसारी लाल यादव पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि छपरा के लोग फ़िल्मी ग्लैमर से प्रभावित नहीं होते. एनडीए प्रत्याशी जो जनता का सच्चा सेवक है. चुनाव जीतेगा, कोई फिल्म स्टार नही. उन्होंने लोगों से जाति और भावनाओं से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट देने की अपील की.

सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी छोटी कुमारी जमीनी कार्यकर्ता हैं और जनता की सेवा के लिए समर्पित है. दूसरी ओर विपक्षी प्रत्याशी सिर्फ़ प्रसिद्धि के आधार पर वोट मांग रहे हैं. जबकि एनडीए प्रत्याशी जनता के बीच रहकर उनके विकास और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अथक प्रयास कर रहे है. सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं और जनता इस यात्रा को आगे बढ़ाने में एनडीए के साथ है.