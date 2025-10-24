Nitish vs Tejashwi: एक तरफ 51 साल तो दूसरी तरफ सिर्फ 10…राजनीतिक करियर से लेकर शिक्षा तक; किसका पलड़ा भारी?

Nitish Kumar vs Tejashwi Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) को लेकर महागठबंधन ने एक तरफ जहां तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav CM Candidate) को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया है तो वहीं, दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार (Nitish Kumar CM Candidate) मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है. ऐसे में आज हम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच राजनीतिक सफर, शिक्षा, नेटवर्थ और सोशल मीडिया फ़ॉलोअर्स की तुलना करेंगे. तो चलिए राजनीतिक सफर से शुरुआत करते हैं. अगर दोनों के राजनीतिक सफर की बात करें तो नीतीश कुमार को राजनीति में करीब 51 साल का अनुभव है. तो वहीं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को राजनीति में सिर्फ 10 साल का अनुभव है.

नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर (Nitish Kumar Political Career)

नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, एस.एन. सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और वी.पी. सिंह से जुड़े थे. 1974 से 1977 तक उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भाग लिया और सत्येन्द्र नारायण सिन्हा के नेतृत्व वाली जनता पार्टी में शामिल हो गये.

नीतीश कुमार ने सबसे पहले 1985 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार विधानसभा पहुंचे. उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 1985 में विधायक बनने के बाद 1989 में पहली बार लोकसभा सदस्य चुने गए. इसके बाद फिर 1991 में लोकसभा के सदस्य चुने गए. लगातार वर्ष 1989 से लेकर 2004 तक बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीतते रहे.

वर्ष 2001 से 2004 के बीच कैबिनेट मंत्री के तौर पर रेल मंत्रालय जैसी जिम्मेदारी को भी बखूबी संभाला. नीतीश कुमार ने पहली बार मार्च 2000 में मुख्यमंत्री पद संभाला. हालांकि, साल 2000 में नीतीश कुमार सिर्फ 9 दिन ही मुख़्यमंत्री रहे. उसके बाद 2005 में मुख्यमंत्री चुनकर आए. उसके बाद अब तक करीब 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और अगर जीतन राम मांझी के 274 दिनों के कार्यकाल को छोड़ दें तो नीतीश इस साल नवंबर में पद पर 20 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने का नया रिकॉर्ड बनाएंगे.

तेजस्वी यादव का राजनीतिक सफर (Tejashwi Yadav Political Career)

तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2015 से की. उन्होंने पहली बार राघोपुर विधानसभा सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा. 2015 का विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे. सिर्फ विधानसभा ही नहीं पहुंचे बल्कि महज 26 साल की उम्र में उपमुख्यमंत्री का शपथ लेकर इतिहास रच दिया. हालांकि, 2017 में नीतीश कुमार राजद और कांग्रेस से नाता तोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हो गए. जिसके बाद उन्होंने विपक्ष की जिम्मेदारी संभाली.

अगस्त, 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर फिर से RJD, कांग्रेस और वाम दलों के साथ महागठबंधन बनाया. इस नए गठबंधन में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. हालांकि इस बार भी यह गठबंधन लंबे समय तक नहीं चला और नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारते हुए बीजेपी के साथ चले गए. इस कदम से महागठबंधन की सरकार गिर गई और तेजस्वी फिर विपक्ष में लौट आए.

नीतीश कुमार की शिक्षा (Nitish Kumar Education Qualification)

नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने प्रतिष्ठित बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (जो अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना या NIT पटना के नाम से जाना जाता है) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की है.

तेजस्वी यादव की शिक्षा ( Tejashwi Yadav Education Qualification)

तेजस्वी यादव की बात करें तो वो सिर्फ नौवीं पास हैं. तेजस्वी यादव को क्रिकेट में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने क्रिकेट में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी.

नीतीश कुमार की संपत्ति (Nitish Kumar Net Worth)

नीतीश कुमार की संपत्ति की बात करें तो 31 दिसंबर 2024 को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए ब्योरे के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 1.64 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है.

तेजस्वी यादव की संपत्ति (Tejashwi Yadav Net Worth)

तेजस्वी यादव के नेटवर्थ की बात करें तो तेजस्वी के पास करीब 8.1 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति है.

सोशल मीडिया पर कौन आगे? (Who is ahead on social media?)

Name X (Twitter) Instagram Facebook नीतिश कुमार 9 मिलियन 211 हजार 2.2 मिलियन तेजस्वी यादव 5.4 मिलियन 1.1 मिलियन 3.4 मिलियन

