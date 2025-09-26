Seat Samikaran: 35 साल से जनता के दिलों पर कर रहे हैं राज, 2005 से हैं गया टाउन की पहली पसंद
Seat Samikaran: 35 साल से जनता के दिलों पर कर रहे हैं राज, 2005 से हैं गया टाउन की पहली पसंद

Bihar Elections 2025: गया टाउन सीट की सबसे खास बात ये है कि पिछले आठ चुनावों से bjp के Prem Kumar इस सीट से जीतते आ रहे हैं.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 26, 2025 5:16:03 PM IST

bihar assembly election 2025
bihar assembly election 2025

Bihar Elections 2025: बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly elections) होने वाले हैं. चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं.सभी राजनीतिक दल ने कमर कस लिया है. वहीं चुनावी तैयारियों के बीच सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे को लेकर है. वहीं आज हम  गया टाउन सीट (Gaya Town seat) पर चर्चा करेंगे. इस सीट की सबसे खास बात ये है कि पिछले आठ चुनावों से भाजपा (bjp) के प्रेम कुमार (Prem Kumar) इस सीट से जीतते आ रहे हैं. बता दें कि गया बिहार के 38 जिलों में से एक है.

गया के बारे में खास जानकारी

  • गया जिला चार अनुमंडलों और 24 प्रखंडों में विभाजित है.
  • गया जिले में दस विधानसभा सीटें हैं (गरूआ, शेरघाटी, इमामगंज (एससी), बाराचट्टी (एससी), बोधगया (एससी), गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, अतरी और वज़ीरगंज).
  •  गया गया टाउन सीट1952 में अस्तित्व में आई थी.

1952: 1952 के चुनावों में कांग्रेस के केशो प्रसाद ने गया टाउन सीट जीती थी. उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार पारस नाथ सिंह को 9,363 मतों से हराया.

1957 के चुनाव में भी यहां कांग्रेस ने बाजी मारी.कांग्रेस के सरदार मोहम्मद लतीफुर्रहमान ने निर्दलीय उम्मीदवार श्याम भिर्तवार को हरा कर चुनाव जीता थी.

1962: 1962 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार श्याम भिर्तवार ने तत्कालीन विधायक सरदार मोहम्मद को हरा कर जीत दर्ज की.

1967: 1967 में यहा जनसंघ ने बाजी मारी.जनसंघ के गोपाल मिश्रा ने निर्दलीय उम्मीदवार सरदार मोहम्मद लतीफुर्रहमान को 5,281 मतों से हराया.

1969:  वहीं 1969 में गोपाल मिश्रा लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए.

1972: 1972 के चुनाव में कांग्रेस ने 15 साल बाद इस सीट पर वापसी की। कांग्रेस के युगल किशोर प्रसाद 12,054 वोटों से जीते। 

1977: जनता पार्टी की सुशीला सहाय विधायक चुनी गई.

1980:  1980 के चुनाव में कांग्रेस (आई) के जय कुमार पालित विजयी हुए. उन्होंने भाकपा के शकील अहमद खान को 3,111 वोटों से हराया.

1985: 1985 के चुनाव में कांग्रेस के जय कुमार पालित गया टाउन से दोबारा विधायक चुने गए.

1990:  1990 के चुनाव में भाजपा ने पहली बार गया टाउन सीट जीती. तब से भाजपा के प्रेम कुमार लगातार गया टाउन से जीतते आ रहे हैं. 

1995: के चुनावों में, भाजपा के प्रेम कुमार ने सीपीआई के मसूद मंज़र को 7,111 मतों से हराया। प्रेम कुमार को 33,705 मत मिले, जबकि मसूद मंज़र को 26,594 मत मिले। यहां से इस सीट पर भाजपा के प्रेम कुमार का दबदबा बना रहा. 2000 में उन्होने सीपीआई के मसूद मंज़र को हराया. 2005 में हुए दोनों चुनावों में प्रेम कुमार ने दोनों चुनाव जीते. 2010 के विधानसभा चुनाव में प्रेम कुमार ने भाकपा के जलानुद्दीन अंसारी को हराया. 2015 के चुनाव में भाजपा के प्रेम कुमार ने कांग्रेस के प्रिय रंजन को हराया. 2020 के चुनाव में भाजपा के प्रेम कुमार ने गया टाउन से जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ को 11,898 मतों से हराया.

