Home > बिहार > Bihar Chunav: RJD में वापसी के सवाल पर, तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान; क्या चुनाव से पहले बिहार में होगा बड़ा खेला?

Bihar Chunav: RJD में वापसी के सवाल पर, तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान; क्या चुनाव से पहले बिहार में होगा बड़ा खेला?

Bihar election news: तेज प्रताप यादव ने कहा कि महुआ क्षेत्र में उनके सामने कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है वो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 25, 2025 2:22:09 AM IST

Tej Pratap Yadav News
Tej Pratap Yadav News

Tej Pratap Yadav News: बिहार चुनावों के बीच, राजद के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर पार्टी में वापसी की संभावना से इनकार किया है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह “मृत्यु स्वीकार करेंगे, लेकिन पार्टी में वापस नहीं आएंगे”, जिससे उनके पिता और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पार्टी में वापसी की सभी अटकलों पर विराम लग गया.

तेज प्रताप यादव ने अपने बयान में यह भी कहा कि महुआ क्षेत्र में उनके सामने कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है और वह किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते. उनका पूरा ध्यान बिहार के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान पर है. उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी, पलायन और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को चुनावी एजेंडे के रूप में उद्धत किया.

छोटे भाई को दिया आशीर्वाद

You Might Be Interested In

जब तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, तो तेज प्रताप ने कहा कि जब वह राजद में थे, तब उन्होंने अपने छोटे भाई को “आशीर्वाद” दिया था, और अब भी, वह उन्हें केवल आशीर्वाद ही दे सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री बनना या न बनना पूरी तरह से जनता के हाथ में है. जनता जो चाहेगी, वह फैसला करेगी.

Bihar Election 2025: क्या इस बार बिहार में BJP बन पाएगी बड़ा ‘भाई’ क्या कहते हैं आंकड़े; यहां जानें सबकुछ

हसनपुर से विधायक हैं तेज प्रताप

तेज प्रताप ने बताया कि उनकी पार्टी, जनशक्ति जनता दल, महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है. वर्तमान में, तेज प्रताप हसनपुर से विधायक हैं, और 2015 में भी इसी सीट से विधायक रहे हैं. उनकी राजनीतिक रणनीति स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से बिहार में जनकल्याण और विकास पर केंद्रित है.

बिहार चुनाव में दोनों भाइयों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी प्रमुख है: उनके छोटे भाई, तेजस्वी यादव, राजद के टिकट पर राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और वर्तमान में उसी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं. तेज प्रताप यादव ने अपने बयानों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि वह राजद में शामिल नहीं होंगे और उनका राजनीतिक जीवन अब स्वतंत्र और जन-केंद्रित होगा.

तेज प्रताप यादव के इस बयान न केवल राजद में उनकी वापसी की संभावना को समाप्त कर दिया है. अब देखना ये होगा कि उनकी पार्टी बिहार चुनाव में कुछ खेला कर पाएगी या नहीं.

Seat Samikaran: काराकाट में इस बार कौन मारेगा बाज़ी? जातीय समीकरण या विकास की होगी जीत

Tags: biharelectionnewshome-hero-pos-2lalu prasad yadavrjdtej pratap yadavtejashwi yadav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

थाईलैंड घूमने का बना रहे हैं प्लान? तो इन 6...

October 24, 2025

ये हैं हिमाचल की 7 हिडेंन जगहें, जहां कम भीड़-भाड़...

October 24, 2025

सिर्फ 20 मिनट की नींद कर सकती है कमाल, जानें...

October 24, 2025

क्या 10,000 कदम रोज चलने से फिटनेस बनी रहती है?

October 24, 2025

इन वजहों से स्किन दिखने लगती है सुस्त और डल

October 24, 2025

साउथ इंडियन खाने का है मन, तो इस खास रेसिपी...

October 24, 2025
Bihar Chunav: RJD में वापसी के सवाल पर, तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान; क्या चुनाव से पहले बिहार में होगा बड़ा खेला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Chunav: RJD में वापसी के सवाल पर, तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान; क्या चुनाव से पहले बिहार में होगा बड़ा खेला?
Bihar Chunav: RJD में वापसी के सवाल पर, तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान; क्या चुनाव से पहले बिहार में होगा बड़ा खेला?
Bihar Chunav: RJD में वापसी के सवाल पर, तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान; क्या चुनाव से पहले बिहार में होगा बड़ा खेला?
Bihar Chunav: RJD में वापसी के सवाल पर, तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान; क्या चुनाव से पहले बिहार में होगा बड़ा खेला?