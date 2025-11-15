‘संजय और रमीज का नाम लेने पर चप्पल उठाकर…’, रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी पर लगाए क्या-क्या आरोप?

Rohini Acharya on Tejashwi Yadav: बिहार में चुनाव के नतीजे आने के बाद राजद के अंदर की लड़ाई अब सड़क पर दौड़ने लगी है. कभी तेज प्रताप यादव ने राजद में मौजूद जयचंद का जिक्र करके संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे. अब ठीक उसी तरह का आरोप लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगा रहीं हैं. आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर पार्टी और परिवार से नाता तोड़ने का एलान किया. इस पोस्ट में उन्होंने संजय यादव और रमीज नेमत खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए.

लालू परिवार में महासंग्राम शुरू

आज का दिन राजद और लालू परिवार के लिए बहुत भारी रहा. क्योंकि रोहिणी आचार्य ने संजय और रमीज पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हुए पार्टी और परिवार से नाता तोड़ने का एलान कर दिया. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास से दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं. कुछ घंटे पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की थी. जिसके बाद लालू परिवार का अंतर्कलह खुलकर सामने आ गया था. बताया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य अब दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं.

#WATCH | Patna, Bihar | Lalu Prasad Yadav and Rabri Devi’s daughter Rohini Acharya leaves from her parents’ residence. Earlier today, she had announced her decision to quit politics and disown her family. pic.twitter.com/0UjbHl0E3j — ANI (@ANI) November 15, 2025

रोहिणी आचार्य ने क्या-क्या कहा?

दिल्ली रवाना होने से पहले रोहिणी आचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है. इन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है. वे जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते. पूरी दुनिया पूछ रही है कि पार्टी इस हालत में क्यों पहुंच गई है. रोहिणी आचार्य ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है. आप जाकर संजय, रमीज़ और तेजस्वी यादव से पूछिए. मेरा कोई परिवार नहीं है. इन्हीं लोगों ने मुझे घर से निकाला है. वे हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते.

संजय यादव पर लगाए बेहद गंभीर आरोप

आगे उन्होंने तेजस्वी यादव के सलाहकार और बिहार चुनाव 2025 में राजद के लिए रणनीति तैयार करने वाले संजय यादव को लेकर कहा कि जो चाणक्य बनेगा, उसी पर सवाल उठेंगे! कार्यकर्ता जब चाणक्य से सवाल कर रहे हैं, तो सब पूछ रहे हैं कि पार्टी की यह हालत क्यों हो गई है. संजय, रमीज़ और तेजस्वी यादव का ज़िक्र करोगे तो घर से निकाल दिया जाएगा. बदनामी होगी. गालियां दी जायेंगी और चप्पलों से पीटा जाएगा.

