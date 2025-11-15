‘आप कब तक 10 हजार रुपये दोगे’ बिहार की जीत पर अखिलेश यादव ने कहा- हम अभी से तैयार हैं…

Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने अप्रत्याशित जीत हासिल की और 202 सीटों पर जीत हासिल की. वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार की सत्ता में वापसी का सपना देख रहे महागठबंधन को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और महज 35 सीटों पर जीत हासिल की. बिहार चुनाव के नतीजों पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है.

अखिलेश यादव ने क्या कहा?

अखिलेश यादव ने कहा कि एनडीए ने इतनी सीटें जीती हैं- 202, दोहरा शतक- यह अविश्वसनीय है. मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं. अगर 200 सीटें संभव हैं, तो ज्यादा सीटों वाले राज्यों में हम 70-80 प्रतिशत सीटें जीत सकते हैं. लेकिन मेरा मानना ​​है कि 90 प्रतिशत लोगों के साथ मिलकर काम करके दूसरी पार्टियां भी उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं. अगर यह एक मानक है, तो इसे पार करना ही होगा.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: On the results of the #BiharElections, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says, “Elections teach us lessons from wins and losses. The BJP has started saying that they received more votes from women. How long will you give Rs 10000? When will you… pic.twitter.com/No3Yzqb12O — ANI (@ANI) November 15, 2025







बिहार की जीत उत्तर प्रदेश की जीत की बराबरी नहीं कर सकता है : अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बिहार की जीत उत्तर प्रदेश की जीत के बराबर नहीं हो सकती. उत्तर प्रदेश की जीत एक अलग जीत है, बिहार की जीत एक अलग जीत है. आप बिहार तो जीत सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हार को जीत में बदलने में समय लगेगा. हम इसके लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग 11 जनवरी, 2027 को चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, तो मेरे पास 423-24 दिन बचे हैं, और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं. हमारे पास तो सिर्फ 20 ही दिन ज्यादा है. हमें अभी से काम करना है.

आप कब तक 10 हजार रुपये दोगे?

अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव हमें जीत और हार से सबक सिखाते हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा दावा कर रही है कि उन्हें महिलाओं के ज्यादा वोट मिले हैं. सपा प्रमुख ने सवाल किया कि वे महिलाओं को कब तक 10,000 रुपये देते रहेंगे? वे उन्हें कब तक सम्मान की ज़िंदगी देंगे? उन्होंने कहा, “आप लोकप्रिय हो सकते हैं, आपको ज्यादा वोट मिल सकते हैं. लेकिन देखिए भाजपा अब ग्रास रूट लेवल पर अभी पहुंची है.अब वे दावा करने लगे हैं कि उन्हें महिलाओं से ज्यादा वोट मिले हैं. लेकिन आप कब तक 10,000 रुपये देते रहेंगे? आप उन्हें सम्मान की ज़िंदगी कब देंगे? आप उन लोगों को पैसा दे रहे हैं जिनके परिवार एक साथ नहीं रह सकते.

