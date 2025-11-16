Home > Chunav > Video: जहां वोट Delete, वहां महागठबंधन को मिली Defeat और NDA को जीत…वोट चोरी को लेकर इस शख्स ने दिया सबूत!

Bihar election result 2025 News: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक रील सामने आया हैं, जिसमें दावा किया गया है SIR की वजह से एनडीए को फायदा हुआ और महागठबंधन को नुकसान.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: November 16, 2025 10:30:39 PM IST

Vote Chori Allegation
Vote Chori Allegation


Vote Chori Allegation: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सामने आ गए हैं. और इस बार एनडीए ने प्रचंड जीत के साथ राज्य में फिर से सरकार बनाने जा रही है. वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का प्रदर्शन काफी खराब रहा. ‘वोट चोरी’ जैसे मुद्दे को उठाने के बाद भी कांग्रेस-राजद को इसका कोई फायदा नहीं मिला. लेकिन अब इसी वोट चोरी और SIR को लेकर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि बिहार में SIR करवाए जाने की वजह से एनडीए को जीत मिली है और महागठबंधन को हार मिली.

इस वजह से एनडीए को मिली जीत और महागठबंधन को हार!

बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक रील (Reel) सामने आया है, जिसमें एक शख्स वोट चोरी और SIR को लेकर कई बड़े दावे करते हुए दिख रहा है. रील में दिख रहा शख्स कहता है कि बिहार में जहां-जहां एनडीए ने महागठबंधन को हराया है – वहां पर SIR  में जितने भी वोटर्स डिलीट हुए हैं वो जीत के मार्जिन से ज्यादा निकले हैं. 

अपने इस दावें को लेकर शख्स ने कुछ सीटों का उदाहरण भी दिया जो आपको वीडियों में देखने को मिल जाएगा. शख्स आगे कहता है कि इन ये सभी सीटें पिछले चुनाव में महागठबंधन के पास थी, लेकिन इस बार यहां से एनडीए को जीत मिली है. इसके अलावा शख्स आगे ये भी दावा करता है कि उसने ऐसी 30 सीटें हैं – जहां पर ये पैटर्न दिखाई दे रहा है.

रोहिणी के बाद अब इन तीन बेटियों ने भी छोड़ा राबड़ी आवास, सत्ता की हार ने लालू परिवार के किए टुकड़े-टुकड़े!

जहां महागठबंधन जीता, वहां उनका वोट मार्जिन गिरा 

वीडियो में दिखने वाले शख्स का नाम सरल पटेल है. सरल आगे दावा करते हैं कि उनको ऐसी कोई सीट अभी तक नहीं मिली है, जहां पर महागठबंधन जीता हो और पिछली बार वो सीट एनडीए की हो और वहां का जीतने का मार्जिन डिलीट वोटर्स से कम हो. आगे वो कहते हैं कि ‘क्या ये संयोग था या प्रयोग था’ जी ये बिलकुल भी संयोग नहीं था – सरल पटेल ने आगे अपने दावें को बल देते हुए कहा कि जहां महागठबंधन जीता है वहां पर मार्जिन गिरा है. और वहां पर वोटर्स का नाम भी बड़ी मात्रा में कटे हैं. 

अपने इस दावें को लेकर उन्होंने ब्रह्मपुर सीट का उदाहरण दिया जहां से पिछली बार राजद के शंभू नाथ यादव 51 हजार वोट से जीते थे. इस बार उनकी जीत की मार्जिन 3 हजार हो गई है. और SIR  में यहां से 16 हजार वोटर्स का नाम हटाया गया. रील के अंत में सरल पटेल कहते हैं कि जितना डिलीशन होता उतना एनडीए को फायदा होगा – जितना डिलीशन उतना महागठबंधन को नुकसान. 

कांग्रेस पार्टी से जुड़ें हुए हैं सरल पटेल

बता दें कि वोटी चोरी और SIR को लेकर बड़े दावे करने वाले सरल पटेल कांग्रेस से जुड़ें हुए हैं. inkhabar उनके द्वारा किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता है. 

CM नीतीश ने बुलाई आखिरी कैबिनेट मीटिंग; नई सरकार बनने से पहले बिहारवासियों को देंगे कई बड़े सौगात!

