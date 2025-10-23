मुकेश सहनी की खुल गई किस्मत, डिप्टी सीएम चेहरा घोषित; प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत का ऐलान

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब महागठबंधन पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है. जिसके चलते बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले, वीआईपी के मुकेश सहनी ने महागठबंधन में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है. कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने तेजस्वी यादव को कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया. इस दौरान उन्होंने ये भी वादा किया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) प्रमुख मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने गुरुवार को पटना में अखिल भारतीय गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की.

इंतजार हुआ खत्म

फाइनली बिहार विधानसभा चुनाव के बीच, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर ही दिया है. इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने यह भी वादा किया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो वो विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी को उप-मुख्यमंत्री बनाएगी. इतना ही नहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने गुरुवार को पटना में अखिल भारतीय गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की.

क्या बोले अशोक गहलोत?

तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित करने के बाद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, “स्वाभाविक रूप से, तेजस्वी का नाम ही होगा, राहुल गांधी और बाकी सभी के दिमाग में उनका नाम था, तेजस्वी यादव हमारे सीएम चेहरे होंगे.