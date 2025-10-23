Tejashwi Yadav CM Candidate: तेजस्वी यादव होंगे CM फेस, महागठबंधन ने कर दिया एलान

Tejashwi Yadav CM Candidate: महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, इस एलान की घोषणा खुद अशोक गहलोत ने की.

अशोक गहलोत ने क्या कहा

महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा, “… हम अमित शाह जी और उनकी पार्टी के अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं कि आपके गठबंधन का सीएम चेहरा कौन है? यह हमारी मांग है क्योंकि हमने देखा कि चुनाव तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि किसी और को मुख्यमंत्री चुना गया था…” तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित करने के बाद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, “स्वाभाविक रूप से, तेजस्वी का नाम ही होगा, राहुल गांधी और बाकी सभी के दिमाग में उनका नाम था, तेजस्वी यादव हमारे सीएम चेहरे होंगे.

गहलोत ने कहा कि देश और राज्य के हालात को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है. उनकी आलोचना करने पर जेल हो जाएगी. तो देश क्या चाहता है? उसकी नज़र बिहार पर है, जहाँ चुनाव नज़दीक आ रहे हैं. हालात बेहद गंभीर हैं. किसान हों, मज़दूर हों या आम आदमी, सब परेशान हैं. जनता बदलाव चाहती है. हमारे सामने एक चुनौती है; हमारे सामने एक ऐसी ताकत है जो लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए है. पिछला महागठबंधन स्थानीय था, और तेजस्वी यादव कुछ ही वोटों से सरकार बनाने से चूक गए थे.

#WATCH | Former Bihar Deputy CM and RJD leader Tejashwi Yadav announced as Mahagathbandhan’s CM face for #BiharAssemblyElections Senior Congress leader Ashok Gehlot says, “…All of us sitting here have decided that in these elections, we support Tejashwi Yadav as the CM… pic.twitter.com/ghAi0tSDMm — ANI (@ANI) October 23, 2025

तेजस्वी यादव ने धन्यवाद कहा

इस घोषणा के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, “हम महागठबंधन के लोग सिर्फ़ सरकार बनाना या सीएम बनना नहीं चाहते, बल्कि बिहार बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम साथ हैं… मैं महागठबंधन के सभी सदस्यों का मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूँगा और साथ मिलकर हम 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जो अभी सत्ता में है…”

मुकेश सहनी ने कहा जब तक भाजपा को तोड़ नहीं देंगे, तब तक हार नहीं मानेंगे

मंच पर तेजस्वी यादव, भाकपा (माले) के दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी के मुकेश सहनी, कांग्रेस के अशोक गहलोत और अन्य नेता मौजूद थे. मुकेश सहनी ने कहा, “मैं साढ़े तीन साल से इस पल का इंतज़ार कर रहा था. अब यह आ गया है. सिर्फ़ वीआईपी या मुकेश सहनी ही नहीं, बल्कि पार्टी के लाखों लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे. भाजपा ने हमारी पार्टी और हमारे विधायकों को तोड़ दिया.” उस समय हमने हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प लिया था कि जब तक भाजपा को तोड़ नहीं देंगे, तब तक हार नहीं मानेंगे. अब समय आ गया है. महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े होकर हमें बिहार में अपनी सरकार बनानी है और भाजपा को राज्य से बाहर करना है. महागठबंधन एकजुट और मजबूत है. आने वाले समय में हम काम करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे.