Tejashwi Yadav CM Candidate: तेजस्वी यादव होंगे CM फेस, महागठबंधन ने कर दिया एलान

Tejashwi Yadav CM Candidate: महागठबंधन ने बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव को अपना उम्मीदवार चुना है. इस महत्वपूर्ण घोषणा की जानकारी कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कांफ्रेंस में दी. वहीं डिप्टी CM के लिए मुकेश सहनी को उम्मीदवार बनाया गया है. तेजस्वी का CM फेस बनने से बिहार की राजनीतिक लड़ाई में नई हलचल देखने को मिल सकती है.

By: Shivani Singh | Last Updated: October 23, 2025 1:24:34 PM IST

Tejashwi Yadav CM Candidate: महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, इस एलान की घोषणा खुद अशोक गहलोत ने की.

अशोक गहलोत ने क्या कहा

महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा, “… हम अमित शाह जी और उनकी पार्टी के अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं कि आपके गठबंधन का सीएम चेहरा कौन है? यह हमारी मांग है क्योंकि हमने देखा कि चुनाव तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि किसी और को मुख्यमंत्री चुना गया था…” तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित करने के बाद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, “स्वाभाविक रूप से, तेजस्वी का नाम ही होगा, राहुल गांधी और बाकी सभी के दिमाग में उनका नाम था, तेजस्वी यादव हमारे सीएम चेहरे होंगे.

गहलोत ने कहा कि देश और राज्य के हालात को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है. उनकी आलोचना करने पर जेल हो जाएगी. तो देश क्या चाहता है? उसकी नज़र बिहार पर है, जहाँ चुनाव नज़दीक आ रहे हैं. हालात बेहद गंभीर हैं. किसान हों, मज़दूर हों या आम आदमी, सब परेशान हैं. जनता बदलाव चाहती है. हमारे सामने एक चुनौती है; हमारे सामने एक ऐसी ताकत है जो लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए है. पिछला महागठबंधन स्थानीय था, और तेजस्वी यादव कुछ ही वोटों से सरकार बनाने से चूक गए थे.

तेजस्वी यादव ने धन्यवाद कहा 

इस घोषणा के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, “हम महागठबंधन के लोग सिर्फ़ सरकार बनाना या सीएम बनना नहीं चाहते, बल्कि बिहार बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम साथ हैं… मैं महागठबंधन के सभी सदस्यों का मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूँगा और साथ मिलकर हम 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जो अभी सत्ता में है…”

मुकेश सहनी ने कहा जब तक भाजपा को तोड़ नहीं देंगे, तब तक हार नहीं मानेंगे

मंच पर तेजस्वी यादव, भाकपा (माले) के दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी के मुकेश सहनी, कांग्रेस के अशोक गहलोत और अन्य नेता मौजूद थे. मुकेश सहनी ने कहा, “मैं साढ़े तीन साल से इस पल का इंतज़ार कर रहा था. अब यह आ गया है. सिर्फ़ वीआईपी या मुकेश सहनी ही नहीं, बल्कि पार्टी के लाखों लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे. भाजपा ने हमारी पार्टी और हमारे विधायकों को तोड़ दिया.” उस समय हमने हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प लिया था कि जब तक भाजपा को तोड़ नहीं देंगे, तब तक हार नहीं मानेंगे. अब समय आ गया है. महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े होकर हमें बिहार में अपनी सरकार बनानी है और भाजपा को राज्य से बाहर करना है. महागठबंधन एकजुट और मजबूत है. आने वाले समय में हम काम करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे.

