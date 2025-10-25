‘मरना मंजूर है लेकिन…’,तेजस्वी के CM चेहरा बनते ही बिलबिला उठे तेज प्रताप यादव, बिहार चुनाव से पहले दे दिया बड़ा बयान

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बाकी है. ऐसे में अब भी लालू परिवार में कहीं न कहीं अनबन जारी है. जिसके चलते बिहार चुनाव के बीच लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे मौत स्वीकार है, लेकिन उस पार्टी में वापस नहीं लौटूंगा. वहीं अब कहा जा रहा है कि तेज प्रताप के इस बयान ने राजद में उनकी वापसी की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. उनके इस बयान से साफ जाहिर है कि वो चुनाव के दौरान या उसके बाद अपने पिता की पार्टी में, जिससे उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, वापस नहीं जाएंगे.

जानिए क्या बोले तेज प्रताप

जैसे ही महागठबंधन ने तेजस्वी यादव कोमुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया वैसे ही जनशक्ति जनता दल (जेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं? महुआ में मुझे कोई चुनौती नहीं है. मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता. हमारा एजेंडा बस बिहार के लिए काम करना है. बिहार में एक रैली में पीएम मोदी के बयानों पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह तो समय ही बताएगा कि बिहार की जनता का मूड क्या है. 14 तारीख तय करेगी कि कौन कहाँ जाएगा.

मीडिया द्वारा किए गए एक सवाल के जवाब में तेज प्रताप ने कहा कि हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते… लेकिन बिहार जिस तरह से बलात्कार, बेरोजगारी और पलायन से जूझ रहा है, वो हमारा मुद्दा है. इतना ही नहीं इस दौरान जब उनसे मीडिया ने अखिलेश यादव के बिहार चुनाव में भाग लेने के बारे में सवाल किया तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ‘हम अपने आप में एक ब्रांड हैं’.

तेजस्वी को लेकर कह दी ये बात

वहीं तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाए जाने पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि जब हम थे, तो उन्हें आशीर्वाद दिया था. अब जब वो मेरे छोटे भाई हैं, तो मैं उन्हें सिर्फ़ आशीर्वाद दे सकता हूँ… मैं सुदर्शन चक्र तो नहीं चला सकता. इस दौरान तेज प्रताप ने आगे कहा कि वो मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं, यह जनता के हाथ में है. जनता मुख्यमंत्री चुनती है. अगर जनता चाहेगी, तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे.

