NDA में सीट शेयरिंग से जबरदस्त भड़के नीतीश कुमार, मंत्री की सीट चिराग की पार्टी को देने पर मचा बवाल!

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) को लेकर एनडीए (NDA) में सीट शेयरिंग तो हो गई है लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) सीट शेयरिंग को लेकर खासे नाराज बताए जा रहे है. उन्होंने दो करीबी नेता जिनमें एक केंद्रीय मंत्री और एक सांसद हैं, दोनों को जमकर फटकार लगाई है. नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में अपने पसंद की सीट नहीं मिलने पर नाराज है. जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि सोमवार को होने वाले एनडीए के संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस को टाल दिया गया. जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी की सीट 103 से 101 किए जाने पर खासे नाराज नजर आ रहे हैं. जिसको लेकर उन्होंने खुलकर नाराजगी जताई जा रही है.

टूट जाएगा एनडीए? (Will NDA break?)

सोमवार को नीतीश कुमार द्वारा नाराजगी जाहिर करने के बाद बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की बैठक की सामने आ रही है. इस बैठक में समस्या का समाधान निकाले जाने को लेकर चर्चा की गई. नीतीश कुमार ने 101 में से 92 सीटों को लेकर सहमति जताई और 9 ऐसे सीटों को रिजेक्ट कर दिया जो जेडीयू को दी गई है. माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 103 सीट से कम लेने को तैयार नहीं है. नीतीश कुमार के नाराजगी जाहिर करने के बाद आनन-फानन में प्रेस कांफ्रेंस को टाल दिया गया जो सोमवार को शाम 4 बजे होना था.

मंत्री की सीट लोजपा रामविलास को मिलने पर नीतीश नाराज (Nitish Kumar is upset over LJP’s Ram Vilas getting the ministerial seat)

मंत्री रत्नेश सदा की सीट चिराग पासवान की पार्टी के खाते में जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खासे नाराज नजर आ रहे हैं. हालांकि नीतीश कुमार ने सोमवार शाम को रत्नेश सदा को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का सिंबल दे दिया. ये बात भी सामने आ रही है कि रोसड़ा की सीट समेत कई ऐसी सीट जो नीतीश कुमार के खाते में थी उसे चिराग को दे दिया गया. इससे पहले दिनारा की सीट जहां से पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह विधायक रह चुके है वो सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दी गई, इसके बाद जयकुमार सिंह समेत रोहतास जिले के कई जेडीयू पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया.नीतीश कुमार के गृह जिले राजगीर की सीट भी सीट शेयरिंग में चिराग पासवान को दे दी गई है.

