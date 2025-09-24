Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले लालू को होगी टेंशन! तेजस्वी यादव पर कैसी चाल चल रही कांग्रेस, CM चेहरा…?
Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले लालू को होगी टेंशन! तेजस्वी यादव पर कैसी चाल चल रही कांग्रेस, CM चेहरा…?

Bihar Chunav: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी माहौल हलचल है. आजादी के बाद बिहार में पहली बार कांग्रेस ये बैठक कर रही है. एक कांग्रेसी नेता ने ऐसा बयान दिया, जिससे लालू यादव को थोड़ी टेंशन हो सकती है. कौन हैं ये कांग्रेसी नेता और क्या बयान दिया. आइए जानते हैं.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: September 24, 2025 12:11:09 PM IST

Bihar Chunav 2025
Bihar Chunav 2025

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बीच मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर नए सवाल खड़े हो गए है. लोकसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव द्वारा कांग्रेस के साथ खेले गए ‘खेल’ की अटकलें फिर से शुरू हो गई हैं. इस बार मामला विपक्षी दलों के महागठबंधन (I.N.D.I.A गठबंधन) के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर है. राजद नेताओं और तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार का चेहरा भी घोषित कर दिया है. लेकिन कांग्रेस अभी तक चुप्पी साधे हुए है. इस बीच एक बड़े कांग्रेसी ने साफ कर दिया कि सीएम का चेहरा कांग्रेस अध्यक्ष तय करेगा.

‘वोटर अधिकार यात्रा’ के बाद CWC की बैठक

हाल ही में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ निकाली. इस यात्रा के दौरान कांग्रेस को भारी जनसमर्थन मिला. सूत्रों के अनुसार, इसी से उत्साहित होकर, कांग्रेस राज्य में गठबंधन से 70 सीटें मांग रही है. इन सीटों में वे सीटें भी शामिल हैं जहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी. कांग्रेस अपनी मनचाही सीटें हासिल करने के लिए दबाव की राजनीति भी कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, यही वजह है कि अभी तक किसी भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री चेहरे के लिए तेजस्वी यादव के नाम का समर्थन नहीं किया है.

कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे सीएम का चेहरा: डीके शिवकुमार

इस बीच कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक से पहले पटना पहुंचे कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक ऐसा बयान जारी किया जिससे लालू यादव की टेंशन बढ़ गई. क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन में सीएम चेहरा होंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए डीके शिवकुमार ने साफ़ कहा कि अखिल भारतीय गठबंधन में सीएम चेहरा कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगी.

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में इन पर चर्चा

आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हो रही है. इस बैठक में सीट बंटवारे की रणनीति, मतदाता सूची विवाद और विपक्षी एकता जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी. हालांकि बैठक से पहले ही सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों ने गठबंधन की राजनीति में उथल-पुथल तेज़ कर दी है.

