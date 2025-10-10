BJP और LJP(R) के बीच सीट बंटवारे को लेकर बन गई बात, जाने NDA में किस दल को मिलेंगी कितनी सीटें?

NDA Seat-Sharing : बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां शुक्रवार से नोटिफिकेशन के बाद नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो वहीं,NDA में सीट बंटवारों को लेकर फंसा पेंच बाहर निकले का बीजेपी और LJP(R) के नेताओं ने दावा किया है. चिराग पासवान के दिल्ली स्थित आवास नॉर्थ एवेन्यू में बीते 24 घंटे में चार बार बैठकें हुई. शुक्रवार को करीब पौने 11 बजे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय चौथी बार चिराग पासवान से बातचीत करने लिए उनके आवास पर पहुंचे.

तकरीबन 30 मिनट की बैठक के बाद नित्यानंद राय और चिराग पासवान मुस्कुराते हुए बाहर निकले और चिराग पासवान ने कहा कि आप सीटों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्द घोषणा हो जाएगा, बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई है, अब ये बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है.

‘जब तक हमारे पीएम हैं, तब तक चिंता की जरूरत नहीं’

चिराग पासवान ने कहा कि, हम लोग हर चीजों को लेकर एक एक बात पर चर्चा कर लेना चाहते हैं, ताकि, NDA की सीटें घोषित होने पर कोई दिक्कत ना हो. जहां हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वहां, मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

वहीं, इस बैठक के बाद नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान जी ने आपको स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में NDA की सरकार की बनाने की उनकी मन में योजना है वो विस्तृत तरीके को से बताया.

बीजेपी और लोजपा में हुई डील डन

ऐसे में सूत्रों की माने तो बीजेपी और LJP (R) के बीच सीटों को लेकर खींचातानी खत्म हो गई है. LJP (R) को 25 से 26 सीटें मिल सकती है. इतना ही नहीं, इस मीटिंग के कुछ देर के बाद अपने मंत्रालय जाने से पहले चिराग पासवान ने डील डन के सवाल पर सिर हिलाते हुए अपनी सहमति भी जताई.

चिराग पासवान की धमकी

दरअसल, बिहार 243 विधानसभा सीटों वाले इस चुनाव में चिराग पासवान 40 से ज्यादा सीटें मांग रहे थे और गुरुवार को उन्होंने ने अपने सख्त अंदाज में जो बयान दिया वो धमकी भरा दिखा था. उन्होंने ने कहा था कि जब तक मंत्री हूं, मंत्रालय जाऊंगा. वैसे अब तक की खबर ये है कि JDU- 102, BJP- 101,HAM – 8 और RLSP 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जिसका ऐलान 11 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच हो सकता है.

