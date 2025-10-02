Bihar Elections 2025: पवन सिंह के लिए BJP ने बनाया खास प्लान, जानें कहां से लड़ेंगे चुनाव? किन सीटों पर डालेंगे असर?
Pawan Singh Magadh Shahabad Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी की कड़ी में BJP ने शाहाबाद और मगध की सीटों पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है. इसमें भोजपुरी स्टार पवन सिंह का खास रोल होगा.

By: JP Yadav | Last Updated: October 2, 2025 12:38:03 PM IST

Pawan Singh Bihar Assembly Elections 2025: भोजपुरी फिल्मों के जाने माने एक्टर और सिंगर पवन सिंह (Bhojpuri Actor Pawan Singh) लगातार चर्चा में बने हुए हैं. OTT पर राइज और फॉल में दमदार प्रदर्शन से लोगों पर जादुई असर करने वाले पवन सिंह ने बिहार की राजनीति में फिर से जोरदार एंट्री मारी है. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर ली है. ऐसे में पवन सिंह के बिहार विधानसभा चुनाव 2024 में आरा या बड़हरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस स्टोरी में हम बता रहे हैं कि पवन सिंह के आरा विधानसभा सीट से लड़ने और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय होने की स्थिति में क्या-क्या असर दिखाई देगा?

BJP का मिशन मगध और शाहाबाद

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीटों के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है. इसके लिए तैयारी भी तेज कर दी है. BJP इस चुनाव में सीटों के मामले में नंबर वन पार्टी बनना चाहेगी और इसके लिए तैयारी भी तेज हो गई है.  BJP इस बार कोई चूक नहीं चाहती है. यही वजह है कि BJP का मिशन मगध और शाहाबाद शुरू हो चुका है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बिहार चुनाव का प्रभारी बनते ही प्लान बन चुका है और दक्षिण बिहार के मगध और शाहाबाद क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने पर काम शुरू हो गया है. इसके लिए भोजपुरी स्टार पवन सिंह की मदद ली जाएगी. 

पवन सिंह पहुंचाएंगे BJP को फायदा

बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में शाहाबाद की सभी 4 सीटों के अलावा मगध की 2 सीटों पर भी BJP (NDA) को शिकस्त मिली थी.  इसकी बड़ी वजह यह थी कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे. उन्होंने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार NDA के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के वोट काटे , जिससे वह हार गए. इतना ही नहीं, पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चलते NDA के तहत उतरे BJP के प्रत्याशी सासाराम, आरा और बक्सर में भी शिकस्त खा गए. बिहार की राजनीति को समझने वालों का कहना है कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से NDA को नुकसान हुआ. यहां पर बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मगध की 26 में से महज 6 सीटें NDA के खाते में आईं थीं. इसी तरह शाहाबाद की 22 में से 5 सीटों पर NDA को जीत मिली थी. 

अब पवन सिंह लगाएंगे नैया तैयार

भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने पवन सिंह के BJP में वापस आते ही प्लान तैयार कर लिया है. इसके तहत पवन सिंह शाहाबाद और मगध की सीटों पर प्रचार करेंगे, जिसका फायदा NDA के उम्मीदवारों का होगा. दरअसल, पवन सिंह के काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से NDA उम्मीदवारों को नुकसान हुआ था. अब हालात बदले हैं. ऐसे में  बिहार विधानसभा चुनाव में NDA के वोटों में बिखराव नहीं होगा. इसके साथ ही NDA को मगध और शाहाबाद में जो नुकसान हुआ था, वह इस बार नहीं होगा. 

आरा से चुनाव लड़ सकते हैं पवन सिंह

आरा बिहार की उन चुनिंदा विधानसभा सीटों में से है जहां पर जीत-हार की वजह मुद्दे नहीं बल्कि जातीय गणित बनता है. राजनीति के जानकारों की मानें तो इस सीट पर राजपूत और यादव मतदाता अधिक हैं. इसके साथ ही यहां पर 10 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम मतदाता है. ऐसे में पवन सिंह के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठंबधन का उम्मीदवार बनते ही इस बार का चुनाव दिलचस्प हो जाएगा. यह भी दिलचस्प है कि आरा सीट लंबे समय तक BJP गढ़ रही है. ऐसे में महागठबंधन और जन सुराज पार्टी के चुनाव लड़ने की स्थिति में यहां मुकाबला कड़ा हो सकता है. 

