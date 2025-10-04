Bihar Election: NDA-महागठबंधन में सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री चेहरे पर फंसा पेंच? किसने कहा- ‘अगर चिराग पासवान CM बन…’

Bihar Election 2025 Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के एनडीए या महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है. हालांकि, इसे लेकर अब हलचल तेज होती जा रही है. इस बीच एनडीए में सीटों के बंटवारे पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि NDA के सभी दल एक मजबूत डोर से बंधे हैं. किसी के हिस्से में कौनसी सीट होगी, इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा.

राजीव रंजन प्रसाद ने आगे कहा- ‘एक गठबंधन के तौर पर NDA ने पहले भी किसी को भी असंतुष्ट होने का अवसर नहीं दिया है. सबको सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले, सबकी भावनाओं का सम्मान हो, गठबंधन इसी सिद्धांत पर अब तक काम करता रहा है. हम मिलकर लड़ेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी.’

महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पशुपति पारस का बड़ा बयान

दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा- ‘सीटों के बंटवारे पर अभी बात नहीं हुई है. चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात होगी.’

चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएं तो हमें खुशी ही होगी: पशुपति पारस

वहीं चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कहा- ‘अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएं तो हमें खुशी ही होगी. हमारे परिवार के सदस्य हैं. जनता फैसला करेगी. बिहार की जनता सोच समझकर फैसला करती है. जनता जिसके पक्ष में वोट देगी वो मुख्यमंत्री बनेगा.’

एनडीए-महागठबंधन में कौन-कौन दल?

बता दें कि एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी (आर), जीतनराम मांझी की हम (सेक्युलर) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी हैं. ऐसे संकेत हैं कि बीजेपी और जेडीयू 100-100 सीटें लड़ेंगी. बाकी 43 सीटों का बंटवारा एलजेपी (आर), हम और रालोमो के बीच होना है.

पिछले विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान, एनडीए गठबंधन से बाहर थे और उनकी पार्टी ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था. पार्टी सिर्फ मटिहानी सीट पर जीती थी, जबकि 110 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की ज़मानत जब्त हो गई थी.

वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, तीनों वाम दल, जेएमएम और राष्ट्रीय एलजेपी शामिल हैं. कांग्रेस जहां साल 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही 70 सीट पर लड़ना चाहती है, वहीं सीपीआई-माले ने 40 और वीआईपी ने 60 सीटों पर अपना दावा ठोका है. वीआईपी ने पिछले विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन के साथ 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था.