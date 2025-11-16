बिहार में NDA को मिली बड़ी जीत, अब महिलाओं को किन-किन योजनाओं का मिलेगा लाभ, अकाउंट में कितने आएंगे रुपये?

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। एनडीए को भारी जीत मिली है, जबकि महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है. प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान, जिसने बड़े-बड़े वादे किए थे, पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ और एक भी सीट नहीं जीत सका. इस चुनाव में एनडीए की जीत में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई, उन्होंने पुरुषों से कहीं ज़्यादा संख्या में मतदान किया. इन महिलाओं को एनडीए का साइलेंट वोटर कहा गया, जिन्होंने बिना किसी रुकावट के नतीजों को एनडीए के पक्ष में कर दिया.
महिला समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को ₹2 लाख तक की सहायता राशि देंगे. 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे. ‘मिशन करोड़पति’ के माध्यम से चिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम करेंगे.
मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना
सितंबर में, नवरात्रि के पावन दिनों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को एक महत्वपूर्ण तोहफ़ा दिया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में व्यक्तिगत रूप से ₹10,000-₹10,000 ट्रांसफर किए। एक क्लिक में, कुल ₹7,500 करोड़ सीधे महिलाओं की जेब में ट्रांसफर हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ़ पैसा नहीं, बल्कि बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में पहला कदम है, और यही ₹10,000 एनडीए की जीत में अहम भूमिका निभाए.
मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना क्या है?
यह योजना बिहार सरकार की जीविका परियोजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य बिहार की ग्रामीण महिलाओं को छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है. चाहे वह दुकान खोलना हो, सिलाई मशीन खरीदना हो, मुर्गी पालन करना हो, मसाला पीसने की मशीन लगाना हो या हस्तशिल्प शुरू करना हो, सरकार इन सभी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है. पहले चरण में प्रत्येक महिला को ₹10,000 की शुरुआती सहायता मिली. अगर वह छह महीने तक अपना काम जारी रखती है, तो उसे 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है.
एनडीए का संकल्प पत्रः
- बिहार एनडीए के संकल्प पत्र के प्रमुख वादे-
- 1 करोड़ सरकारी नौकरी एवं रोजगार
- कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार प्रदान किए जाएंगे
- हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित करके बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा
- मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी
- 1 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया जाएगा
- ‘महिला मिशन करोड़पति’ के माध्यम से चिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा
- अतिपिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी
- सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो अतिपिछड़ा वर्ग की विभिन्न
- जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके उनके सशक्तीकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने हेतु
- सरकार को सुझाव देगी
- हर किसान का सम्मान, हर फसल का सही दाम
- कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करके किसानों को प्रति वर्ष 3000 रुपये, कुल 9,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा
- एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में ₹1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा
- पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों (धान, गेहूं, दलहन, मक्का) की एमएसपी पर खरीद की जाएगी
- ‘मत्स्य-दुग्ध मिशन’ योजना से प्रत्येक मत्स्य पालक को कुल 9,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा
- ‘बिहार दुग्ध मिशन’ की शुरुआत करके हर प्रखंड स्तर पर चिलिंग व प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे
- 5 मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे और कृषि निर्यात दोगुना किया जाएगा
- 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाएगी
- बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत किया जाएगा
- 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे
- 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा
- अमृत भारत एक्सप्रेस एवं नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार किया जाएगा
- 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी
- आधुनिक शहरी विकास एवं कनेक्टिविटी
- ‘न्यू पटना’ में ग्रीनफील्ड शहर और प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी
- मां जानकी की जन्मस्थली को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी ‘सीतापुरम’ के रूप में विकसित किया जाएगा
- पटना के समीप ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तथा दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे
- 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी
- औद्योगिक क्रांति की गारंटी और न्यू-ऐज इकोनॉमी
- विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के अंतर्गत 1 लाख करोड़ के निवेश से औद्योगिक क्रांति लाई जाएगी
- विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनाया जाएगा
- प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे
- बिहार को ‘वैश्विक बैक-एंड हब’ और ‘ग्लोबल वर्कप्लेस’ के रूप में स्थापित किया जाएगा
- न्यू-ऐज इकोनॉमी के तहत ₹50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया जाएगा.
- मुफ्त राशन
- 125 यूनिट मुफ्त बिजली
- 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज
- 50 लाख नए पक्के मकान
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी
- सभी गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी
- मिड-डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता व स्कूलों में आधुनिक स्किल लैब की सुविधा दी जाएगी
- वर्ल्ड क्लास ‘एजुकेशन सिटी’ की स्थापना की जाएगी
- 5000 करोड़ रुपये से प्रमुख जिला स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा
- बिहार को देश का एआई (AI) हब के रूप में स्थापित करने के लिए ‘सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित कर हर नागरिक को
- एआई का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा
- हब निर्माण (टेक्सटाइल, टेक, एक्सपोर्ट)
- बिहार को मखाना, मछली एवं अन्य उत्पादों के ग्लोबल एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा
- मिथिला मेगा टेक्सटाइल एंड डिजाइन पार्क व अंग मेगा सिल्क पार्क से बिहार को दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल और सिल्क हब बनाया जाएगा
- पूर्वी भारत के नए टेक हब के रूप में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी
- 100 एमएसएमई पार्क और 50,000+ कुटीर उद्यमों से ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा दिया जाएगा
- विश्वस्तरीय मेडिसिटी का निर्माण किया जाएगा
- हर जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का निर्माण समय पर पूर्ण किया जाएगा
- बाल चिकित्सा एवं ऑटिज्म के लिए समर्पित अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और विशेष स्कूल स्थापित किए जाएंगे
- बिहार स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण किया जाएगा
- हर प्रमंडल में चिह्नित प्राथमिकता वाले खेलों के लिए समर्पित ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित किए जाएंगे
- उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे
- हर अनुमंडल में आवासीय विद्यालय व उद्यमियों के लिए विशेष वेंचर फंड स्थापित किए जाएंगे
- ऑटो-टैक्सी-ई-रिक्शा चालकों को 4 लाख रुपये का जीवन बीमा दिया जाएगा
- इन चालकों को न्यूनतम ब्याज दर पर कोलैटरल फ्री वाहन ऋण दिया जाएगा
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा
- मां जानकी मंदिर और विष्णुपद, महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा
- रामायण/जैन/बौद्ध/गंगा सर्किट का विकास किया जाएगा
- फिल्म सिटी और शारदा सिन्हा कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना करके बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा व फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान शुरू किए जाएंगे
- 1 लाख ग्रीन होमस्टे स्थापित करने के लिए कोलैटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराया जाएगा
- 5 वर्षों में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा
- फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना एवं ‘फ्लड टू फॉर्च्यून’ मॉडल के अंतर्गत नदी जोड़ परियोजना, तटबंध, नहरों का शीघ्र निर्माण करके कृषि व मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा.