बिहार में NDA को मिली बड़ी जीत, अब महिलाओं को किन-किन योजनाओं का मिलेगा लाभ, अकाउंट में कितने आएंगे रुपये?

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। एनडीए को भारी जीत मिली है, जबकि महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है. प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान, जिसने बड़े-बड़े वादे किए थे, पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ और एक भी सीट नहीं जीत सका. इस चुनाव में एनडीए की जीत में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई, उन्होंने पुरुषों से कहीं ज़्यादा संख्या में मतदान किया. इन महिलाओं को एनडीए का साइलेंट वोटर कहा गया, जिन्होंने बिना किसी रुकावट के नतीजों को एनडीए के पक्ष में कर दिया.

महिला समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को ₹2 लाख तक की सहायता राशि देंगे. 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे. ‘मिशन करोड़पति’ के माध्यम से चिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम करेंगे.

सितंबर में, नवरात्रि के पावन दिनों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को एक महत्वपूर्ण तोहफ़ा दिया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में व्यक्तिगत रूप से ₹10,000-₹10,000 ट्रांसफर किए। एक क्लिक में, कुल ₹7,500 करोड़ सीधे महिलाओं की जेब में ट्रांसफर हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ़ पैसा नहीं, बल्कि बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में पहला कदम है, और यही ₹10,000 एनडीए की जीत में अहम भूमिका निभाए.

मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना क्या है?

यह योजना बिहार सरकार की जीविका परियोजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य बिहार की ग्रामीण महिलाओं को छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है. चाहे वह दुकान खोलना हो, सिलाई मशीन खरीदना हो, मुर्गी पालन करना हो, मसाला पीसने की मशीन लगाना हो या हस्तशिल्प शुरू करना हो, सरकार इन सभी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है. पहले चरण में प्रत्येक महिला को ₹10,000 की शुरुआती सहायता मिली. अगर वह छह महीने तक अपना काम जारी रखती है, तो उसे 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है.

