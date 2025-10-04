Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले PM मोदी की बड़ी सौगात, इन युवाओं को मिलेंगे एक-एक हजार रुपये
Home > बिहार > Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले PM मोदी की बड़ी सौगात, इन युवाओं को मिलेंगे एक-एक हजार रुपये

Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले PM मोदी की बड़ी सौगात, इन युवाओं को मिलेंगे एक-एक हजार रुपये

Bihar Assembly Election 2025: पीएम मोदी ने बिहार की संशोधित ‘मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना’ की भी शुरुआत की, जिसके तहत हर साल लगभग पांच लाख स्नातकों को दो साल तक 1,000-1,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा.

By: hasnain alam | Last Updated: October 4, 2025 2:06:15 PM IST

PM Narendra Modi
PM Narendra Modi

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी पटना पहुंच चुके हैं. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार पर विशेष जोर देते हुए 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न युवा-केंद्रित पहलों का शनिवार को अनावरण किया. पीएम मोदी ने 60,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना पीएम-सेतु की शुरुआत की.

इस योजना में 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को ‘हब-एंड-स्पोक’ मॉडल में उन्नत करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें 200 ‘हब’ आईटीआई और 800 ‘स्पोक’ आईटीआई शामिल हैं. ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल एक वितरण प्रणाली है जो साइकिल के पहिये की तरह काम करती है, जिसमें एक ‘हब’ (केंद्र) होता है जो सभी ‘स्पोक’ (छोटे, सहायक स्थानों) को आपस में जोड़ता है. प्रत्येक ‘हब’ औसतन चार ‘स्पोक’ से जुड़ा होगा जिससे उन्नत बुनियादी ढांचे, आधुनिक उद्यमों, डिजिटल शिक्षण प्रणालियों और इनक्यूबेशन सुविधाओं से सुसज्जित संकुलों का निर्माण होगा.

बिहार के पटना और दरभंगा में आईटीआई पर विशेष ध्यान

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने कहा, ‘‘सामूहिक रूप से पीएम-सेतु भारत के आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से परिभाषित करेगा, इसे सरकारी स्वामित्व वाला लेकिन उद्योग-प्रबंधित बनाएगा और इसमें विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक से वैश्विक सह-वित्तपोषण सहायता भी मिलेगी.’’ बयान के मुताबिक योजना के कार्यान्वयन के पहले चरण में बिहार के पटना और दरभंगा में आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

इसमें कहा गया कि कार्यक्रम का विशेष बल बिहार में परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर होगा, जो राज्य की समृद्ध विरासत और युवा जनसांख्यिकी को प्रतिबिंबित करेगा. पीएम मोदी ने बिहार की संशोधित ‘मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना’ की भी शुरुआत की, जिसके तहत हर साल लगभग पांच लाख स्नातकों को दो साल तक 1,000-1,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा और मुफ्त कौशल प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा.

‘बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड’ योजना की भी शुरुआत

उन्होंने नए सिरे से तैयार की गई ‘बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड’ योजना की भी शुरुआत की, जिसके तहत चार लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना के तहत 3.92 लाख से अधिक छात्र पहले ही 7,880 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण प्राप्त कर चुके हैं.  बयान के मुताबिक मोदी ने राज्य में युवा सशक्तीकरण को और मजबूत करने के लिए बिहार युवा आयोग का औपचारिक उद्घाटन किया, जो 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए एक वैधानिक आयोग है. इसका उद्देश्य राज्य की युवा आबादी की क्षमता का उपयोग करना है.

बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. बिहार केंद्र और राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकारों की कई विकास और कल्याणकारी पहलों के केंद्र में रहा है. प्रधानमंत्री ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल तैयार करने के लिए उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है.

Tags: bihar assembly election 2025bihar newsbihar politicsbiharelection-hero-3biharelectionewsnarendra modi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

न झड़ेंगे- ना टूटेंगे ! सर्दियों में बस अपना लें...

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025
Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले PM मोदी की बड़ी सौगात, इन युवाओं को मिलेंगे एक-एक हजार रुपये

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले PM मोदी की बड़ी सौगात, इन युवाओं को मिलेंगे एक-एक हजार रुपये

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले PM मोदी की बड़ी सौगात, इन युवाओं को मिलेंगे एक-एक हजार रुपये
Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले PM मोदी की बड़ी सौगात, इन युवाओं को मिलेंगे एक-एक हजार रुपये
Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले PM मोदी की बड़ी सौगात, इन युवाओं को मिलेंगे एक-एक हजार रुपये
Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले PM मोदी की बड़ी सौगात, इन युवाओं को मिलेंगे एक-एक हजार रुपये