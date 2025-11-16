Home > Chunav > रोहिणी आचार्य के अलावा लालू यादव की और कितनी बेटियां? कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, जानें- तेज प्रताप की बहनें क्या करती हैं?

रोहिणी आचार्य के अलावा लालू यादव की और कितनी बेटियां? कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, जानें- तेज प्रताप की बहनें क्या करती हैं?

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद अब लालू परिवार में कलह शुरू हो गई है. बीते दिन लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार से अपना नाता तोड़ लिया है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: November 16, 2025 2:51:46 PM IST

lalu yadav family
lalu yadav family


Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद अब लालू परिवार में कलह शुरू हो गई है. बीते दिन लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार से अपना नाता तोड़ लिया. इसके लिए उन्होंने संजय यादव और रमीज को जिम्मेदार ठहराया है.  इसके बाद अब हर कोई लालू यादव के परिवार के बारे में बात कर रहे तो चलिए जानते हैं कि लालू यादव के परिवार में कितने लोग हैं और क्या काम करते हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का एलान हो चुका है. 6 और 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.

लालू के कितने 9 बच्चे हैं? 

लालू की शादी 1 जून 1973 को राबड़ी देवी से हुई थी.राबड़ी भी सीएम की कुर्सी संभाल चुकी हैं. राबड़ी ने सियासी उठापटक के बीच 25 जुलाई 1997 को सीएम के रूप में शपथ ली थी.लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियां और 2 बेटे हैं. लालू की सभी बेटियों में उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ही राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं.वहीं लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव तो बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में जाना-माना चेहरा हैं.

मीसा भारती

लालू यादव और राबड़ी देवी की बड़ी बेटी मीसा भारती सक्रिय रूप से राजनीति में सक्रिय हैं. वह पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं. 1999 में उन्होंने शैलेश कुमार से विवाह किया, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अपनी खुद की कंपनी चलाते हैं. उनकी दो बेटियाँ और एक बेटा है.

तेज प्रताप यादव

लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उन्हें पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया है. 

तेजस्वी यादव

लालू के दूसरे बेटे तेजस्वी यादव को बिहार के महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे. वह बिहार की राजनीति में एक प्रमुख हस्ती हैं. तेजस्वी और राजश्री ने 2021 में दिल्ली में विवाह किया. उनकी बेटी कात्यायनी का जन्म 2023 में हुआ, जिससे परिवार में एक नए सदस्य का आगमन हुआ. तेजस्वी दूसरी बार पिता बने.

रोहिणी आचार्य

लालू और राबड़ी की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने 2024 का चुनाव सारण लोकसभा क्षेत्र से लड़ा. अपने पिता को किडनी दान करने के कारण वह सुर्खियों में आईं. 2002 में, उन्होंने औरंगाबाद के कंप्यूटर इंजीनियर समरेश सिंह से शादी की. रोहिणी अपने पति और तीन बच्चों (एक बेटी और दो बेटे) के साथ सिंगापुर में रहती हैं. उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की. रोहिणी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और खुलकर अपनी राय रखती हैं.

चंदा यादव

लालू की तीसरी बेटी चंदा यादव ने 2006 में विक्रम सिंह से शादी की. विक्रम एक पायलट हैं. कानून की डिग्री रखने वाली चंदा यादव राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं, लेकिन अपने परिवार के समर्थन में सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं.

रागिनी यादव

लालू प्रसाद यादव की चौथी बेटी रागिनी यादव ने 2012 में समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल से शादी की. रागिनी के पति राहुल यादव भी समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं. राहुल मुरादनगर में एक व्यवसाय चलाते हैं, जहाँ लालू की बेटी रागिनी भी मदद करती हैं.

हेमा यादव

लालू यादव की पांचवीं बेटी हेमा यादव ने मेसरा स्थित बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. उनका विवाह दिल्ली के एक राजनीतिक परिवार के सदस्य विनीत यादव से हुआ है. दामाद भी राजनीति में सक्रिय हैं. हेमा फिलहाल अपने परिवार की देखभाल में व्यस्त हैं.

अनुष्का राव

लालू यादव की छठी बेटी धन्नू हैं, जिन्हें अनुष्का राव के नाम से भी जाना जाता है. उनका विवाह हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव से हुआ है. चिरंजीव राव रेवाड़ी (हरियाणा) से विधायक हैं. वह हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. धन्नू, जिन्हें अनुष्का राव के नाम से भी जाना जाता है, तेजस्वी यादव से मिलती-जुलती हैं. उनके पास इंटीरियर डिज़ाइन में स्नातक की डिग्री है.

राज लक्ष्मी

लालू और राबड़ी की सबसे छोटी बेटी राज लक्ष्मी यादव का विवाह दिवंगत मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव से हुआ है. वह समाजवादी पार्टी के नेता हैं. राज लक्ष्मी के पास एमबीबीएस की डिग्री है, हालाँकि वह मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करती हैं.

Tags: bihar assembly election 2025biharelectionnewslalu yadavrohini acharya
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
रोहिणी आचार्य के अलावा लालू यादव की और कितनी बेटियां? कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, जानें- तेज प्रताप की बहनें क्या करती हैं?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रोहिणी आचार्य के अलावा लालू यादव की और कितनी बेटियां? कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, जानें- तेज प्रताप की बहनें क्या करती हैं?
रोहिणी आचार्य के अलावा लालू यादव की और कितनी बेटियां? कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, जानें- तेज प्रताप की बहनें क्या करती हैं?
रोहिणी आचार्य के अलावा लालू यादव की और कितनी बेटियां? कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, जानें- तेज प्रताप की बहनें क्या करती हैं?
रोहिणी आचार्य के अलावा लालू यादव की और कितनी बेटियां? कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, जानें- तेज प्रताप की बहनें क्या करती हैं?