Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर BJP-JDU की अलग-अलग राय, जानें- इलेक्शन कमीशन से क्या कहा?

Bihar Assembly Election 2025: मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद JDU बिहार अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी ने सुझाव दिया है कि चुनाव एक ही चरण में कराए जाएं.

Published: October 4, 2025 2:55:15 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है. इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी शुक्रवार शाम बिहार के दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे. इसके बाद चुनाव आयोग की टीम ने शनिवार को विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की.

विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा- ‘हमने चुनाव आयोग को बधाई दी कि पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया. हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं. चुनाव के एक-दो दिन पहले पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज के गांवों में अर्धसैनिक बल की उपलब्धता हो और वहां मार्च भी कराया जाए ताकि वोटर में आत्मविश्वास जगे कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा.’

चुनाव आयोग से दिलीप जायसवाल ने किया ये अनुरोध

उन्होंने कहा- ‘विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिली थी कि मतदाता को वोटर पर्ची सही समय पर नहीं पहुंच पाई थी, हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाताओं को पहुंचाई जाए. CCTV के माध्यम से निगरानी की जाए. हमने अनुरोध किया है कि मतदान 2 फेज में किया जाए क्योंकि ज्यादा फेज होने से मतदाता और उम्मीदवारों का खर्च बढ़ता है और सभी संस्थाएं इससे बाधित भी होती हैं.’

दिलीप जायसवाल ने आगे कहा- ‘मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए. हमसे यह भी पूछा गया कि चुनाव कब होने चाहिए. हमने कहा है कि वो चुनाव की घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं. चुनाव कराने में देर न की जाए.’

JDU ने मुख्य चुनाव आयुक्त को दिया ये सुझाव

इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद JD(U) बिहार अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा- ‘हमारी पार्टी ने सुझाव दिया है कि चुनाव एक ही चरण में कराए जाएं. छठ पर्व के दौरान बाहर से आने वाले मतदाताओं को वोट डालने की सुविधा देने के लिए, चुनाव छठ पर्व के तुरंत बाद आयोजित किए जाने चाहिए.’

सुरक्षा तैयारियों का भी जायजा लेंगे चुनाव आयुक्त

बता दें कि आयोग के सदस्य मंडल आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर चुनाव की प्रशासनिक एवं सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे. इसके अनुसार, रविवार यानी पांच अक्टूबर को आयोग के सदस्य प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और चुनाव के दौरान निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे.

निर्वाचन विभाग के अनुसार, आयोग की टीम राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगी ताकि राज्य स्तरीय चुनावी तैयारियों का आकलन किया जा सके. दौरे के अंतिम चरण में पांच अक्टूबर की दोपहर आयोग की टीम प्रेस वार्ता करेगी और अब तक की समीक्षा तथा आगे के दिशा-निर्देश साझा करेगी. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस दौरे का उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सर्वसमावेशी ढंग से संपन्न कराना है.

