बिहार में एक करोड़ लोगों के सुझावों से बनेगा BJP का घोषणा पत्र, चौक-चौराहों पर रखी जाएंगी पेटियां

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी मेनिफेस्टो कमिटी के सदस्य प्रेम कुमार ने बताया कि घोषणा पत्र जारी करने से पहले पार्टी सुझाव अभियान चलाया जाएगा. यह अभियान 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलाया जाएगा.

October 5, 2025

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी मेनिफेस्टो कमिटी के सदस्य प्रेम कुमार ने शनिवार को बताया कि जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी. इससे पहले पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने का फैसला किया है. इसके लिए प्रदेश के एक करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और इन सुझावों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा.

प्रेम कुमार ने कहा कि घोषणा पत्र जारी करने से पहले पार्टी सुझाव अभियान चलाएगी. यह अभियान 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलाया जाएगा. घोषणा पत्र जारी करने से पहले पार्टी ने पूरे प्रदेश में लगभग एक करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव एकत्रित करने का निश्चय किया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए लगभग 3 हजार से अधिक सुझाव पेटियां 243 विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर रखी जाएंगी, जिसमें लोग अपना सुझाव दे सकेंगे.

बस स्टैंड, मॉल और बाजार में भी रखी जाएंगी पेटियां

उन्होंने बताया कि सुझाव पेटियां हर चौक-चौराहे, स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल और बाजार में रखी जाएंगी. मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि इसके अलावा, आज के इस तकनीकी युग में लोगों से मिस्ड कॉल एवं ईमेल के माध्यम से भी सुझाव एकत्रित किए जाएंगे. इस अभियान से लोगों को जुड़ने के लिए विभिन्न जिलों में रथ रवाना किया जाएगा. इसके अलावा, एक वेबसाइट की भी लॉन्चिंग की जाएगी.

मंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी के विभिन्न मंच और मोर्चा के कार्यकर्ता अपने-अपने मंचों के माध्यम से समुदाय के सभी वर्गों के बीच जाकर उनके सुझाव एकत्रित करेंगे. घोषणा पत्र में बिहार को विकसित बिहार बनाने को लेकर सभी सुझावों को सम्मिलित किया जाएगा. उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि इस अभियान से जुड़े और अपने बहुमूल्य सुझाव जरूर दें.

व्हाट्सऐप नंबर के जरिए भी मांगे जाएंगे सुझाव

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और मेनिफेस्टो कमिटी के सदस्य सुरेश रूंगटा ने कहा कि लोगों से व्हाट्सऐप नंबर के जरिए भी सुझाव मांगे जाएंगे. इसके अलावा, बिहार चैंबर्स, बिहार इंडस्ट्रीज ऑफ एसोसिएशन, टेम्पो चालक संघ, रजक एसोसिएशन और इसी तरह के अन्य संगठनों से भी सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे. सभी प्रमंडलों और जिलों में इस अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी.

