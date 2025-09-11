बिहार की इस सीट पर 2005 से चल रहा एक ही परिवार का दबदबा, यहां जानें 20 वर्षों का इतिहास!

Madhuban Vidhan Sabha Seat: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. चुनाव की तारीखों का एलान कभी भी हो सकता है. एनडीए (NDA) और इंडी गठबंधन (INDI Bloc) के बीच सीटों के बंटवारें को लेकर चर्चा शुरू हो गई. ऐसे में आज हम मधुबन विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे. जहां से भाजपा के राणा रणधीर सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं.

मधुबन विधानसभा सीट (Madhuban Assembly Seat)

आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के 38 जिलों में से एक पूर्वी चंपारण जिला भी है. जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं. इनमें रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन और मोतिहारी विधानसभा सीटें शामिल हैं. मधुबनी विधानसभा क्षेत्र शिवहर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. शिवहर लोकसभा क्षेत्र (Sheohar Lok Sabha constituency) में कुल छह विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से तीन पूर्वी चंपारण, एक शिवहर और दो सीतामढ़ी जिले का हिस्सा हैं. इसमें मधुबन, चिरैया और ढाका पूर्वी चंपारण का, शिवहर शिवहर और रीगा व बेलसंड सीतामढ़ी जिले का हिस्सा हैं.

2005 में दो बार हुए चुनाव (Elections were held twice in 2005)

आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में 2005 में दो बार चुनाव हुए. फरवरी 2005 में राजद (RJD) ने जीत हासिल की. ​​राजद के राणा रणधीर ने जदयू के शिवाजी राय को 3191 मतों से हराया. राणा रणधीर पूर्व विधायक सीताराम सिंह (Sitaram Singh) के पुत्र हैं. साल 2005 में ही हुए दूसरे चुनाव में जदयू (JDU) ने सीताराम परिवार के गढ़ में सेंध लगाई. जदयू के शिवाजी राय ने राजद के राणा रणधीर को 19478 मतों से हराया.

2010 में जदयू ने मारी बाजी (JDU won in 2010)

साल 2010 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के शिवाजी राय ने एक बार फिर जीत हासिल की. ​​मुकाबला एक बार फिर शिवाजी राय और राणा रणधीर के बीच था. शिवाजी राय ने राजद के राणा रणधीर को 10122 मतों से हराया. इसके बाद साल 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज की. आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बार राणा रणधीर भाजपा (BJP) के टिकट पर मैदान में थे. राजद के टिकट पर दो बार हारने के बाद उन्होंने पार्टी बदली और भाजपा में शामिल हो गए. इस चुनाव में उन्होंने तत्कालीन विधायक और जदयू के शिवाजी राय (shivaji rai) को 16222 मतों से हराया.

वे 2017 से 2020 तक बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री भी रहे. 2020 में भी मधुबन सीट पर भाजपा के राणा रणधीर ने जीत दर्ज की. इस बार उन्होंने राजद के मदन प्रसाद को 5,878 मतों से हराया.

मधुबन विधानसभा सीट पर हुए बीते 9 चुनावों में से 7 में पिता-पुत्र ने जीत दर्ज की है. चार बार सीताराम (Sitaram) तो तीन बार उनके बेटे रणधीर (randhir) ने जीत दर्ज की, इसके अलावा, बीते 2 चुनावों की बात करें तो रणधीर सिंह (randhir singh) भाजपा (BJP) के टिकट पर जीत दर्ज कर रहे हैं.

