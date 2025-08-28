वीकेंड ट्रिप बनाना चाहते हैं खास?Chandigarh के आसपास हैं ये बेहतरीन लोकेशन

रोज के भाग-दौड़ और शहर की भीड़भाड़ से निकलकर जब इंसान सुकून की तलाश करता है, तो पहाड़ सबसे पहले याद आते हैं। चंडीगढ़ जैसे आधुनिक शहर के पास रहने वाले लोगों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि बस 2-3 घंटे की ड्राइव में ही उन्हें हरी-भरी वादियाँ, ठंडी हवाएँ और शांत वातावरण मिल जाता है। यदि आप इस वीकेंड को खास और यादगार बनाना चाहते हैं, तो चंडीगढ़ से नज़दीक ये तीन पहाड़ी जगहें आपके लिए बिल्कुल सही विकल्प साबित होंगी।

कसौली (अंग्रेजी दौर का खूबसूरत हिल स्टेशन)

चंडीगढ़ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कसौली एक छोटा लेकिन बेहद आकर्षक हिल स्टेशन है। 2 घंटे की ड्राइव के बाद ही आप यहाँ पहुँच सकते हैं। पाइन और देवदार के पेड़ों से घिरा कसौली आपको शांति और ताज़गी से भर देगा। यहाँ के मंकी प्वाइंट से पूरे शहर का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। साथ ही, यहाँ की चर्च ऑफ इंग्लैंड और गिल्बर्ट ट्रेल सुबह-शाम की सैर के लिए बेहतरीन जगहें हैं। यदि आप भीड़भाड़ से दूर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं, तो कसौली आपके लिए आदर्श स्थान है।

मोरनी हिल्स( प्राकृतिक झील और ट्रैकिंग का आनंद)

हरियाणा का इकलौता हिल स्टेशन मोरनी हिल्स, चंडीगढ़ से महज 45 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने में केवल डेढ़ से दो घंटे लगते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो वीकेंड पर ज्यादा लंबा सफर नहीं करना चाहते। यहाँ दो सुंदर झीलें हैं, जिनके पास बैठकर आप घंटों शांति का अनुभव कर सकते हैं। रोमांच पसंद लोगों के लिए यहाँ ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग का भी शानदार विकल्प मौजूद है। घने जंगलों और शांत वातावरण के कारण मोरनी हिल्स छोटा होते हुए भी बेहद खास वीकेंड डेस्टिनेशन बन जाता है।

सोलन ( “ मशरूम सिटी ” की वादियों में आराम)

सोलन को “मशरूम सिटी ऑफ इंडिया” कहा जाता है और यह चंडीगढ़ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। 2.5 से 3 घंटे का सफर तय कर आप यहाँ की खूबसूरत वादियों में पहुँच सकते हैं। सोलन का मौसम सालभर सुहावना रहता है, जिससे यह वीकेंड ट्रिप के लिए आदर्श बन जाता है। यहाँ स्थित शूलिनी माता का मंदिर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं करोल टिब्बा ट्रैकिंग और नेचर वॉक के लिए लोकप्रिय है। अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ शांति और सुकून में समय बिताना चाहते हैं, तो सोलन बेहतरीन विकल्प है।

क्यों चुनें ये जगहें ?

इन तीनों जगहों की खासियत यह है कि ये चंडीगढ़ से बेहद नजदीक हैं, इसलिए वीकेंड पर भी आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ का शांत वातावरण, ताज़ी हवा और प्राकृतिक सुंदरता आपके मन और शरीर को पूरी तरह तरोताज़ा कर देती है। सबसे बड़ी बात, यहाँ भीड़ कम होती है, जिससे आप बिना किसी शोर-शराबे के आराम कर सकते हैं।