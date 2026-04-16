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20 जिंदगियां खत्म, जिम्मेदार कौन? वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत 10 लोगों खिलाफ FIR दर्ज

Vedanta Group Chairman Anil Agarwal FIR: आरोपियों में प्लांट प्रमुख देवेंद्र पटेल का नाम भी शामिल है. यह कदम शुरुआती जांच में लापरवाही के संकेत मिलने के बाद उठाया गया है.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: April 16, 2026 11:33:52 PM IST

वेदांता ग्रुप चेयरमैन अनिल अग्रवाल
वेदांता ग्रुप चेयरमैन अनिल अग्रवाल


Vedanta plant explosion: छत्तीसगढ के सक्ती जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. बॉयलर फटने की इस घटना में अब तक 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है.

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एफआईआर में बड़े नाम शामिल

हादसे के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) समेत 10 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. आरोपियों में प्लांट प्रमुख देवेंद्र पटेल का नाम भी शामिल है. यह कदम शुरुआती जांच में लापरवाही के संकेत मिलने के बाद उठाया गया है.

लापरवाही के संकेत

जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आपराधिक लापरवाही के प्रमाण सामने आए हैं. इसी आधार पर डभरा थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि यह केवल तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि प्रबंधन की गंभीर चूक का परिणाम हो सकता है.

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राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल

इस घटना के बाद राज्य के कई बड़े नेता और अधिकारी सक्रिय हो गए हैं. लखन लाल देवांगन ने घायलों का अस्पताल पहुंचाया. वहीं चरण दास महंत और दीपक बैज ने भी प्लांट का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और प्रबंधन से जवाब मांगा.

आगे की जांच और कार्रवाई

पुलिस और प्रशासन इस मामले की गहन जांच में जुटे हुए हैं. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सभी जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस हादसे ने औद्योगिक सुरक्षा मानकों और श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन पर अब सख्ती से काम करने की जरूरत है.

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