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Nagri Bus Stand accident: धमतरी में तेज रफ्तार का कहर, दुकान में घुसा वाहन,चालक घायल

Nagri Bus Stand accident: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी बस स्टैंड पर एक मालवाहक वाहन अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और घायल को अस्पताल रेफर किया गया.

By: Ranjana Sharma | Published: April 19, 2026 10:22:01 AM IST

धमतरी में तेज रफ्तार का कहर, दुकान में घुसा वाहन
धमतरी में तेज रफ्तार का कहर, दुकान में घुसा वाहन


Nagri Bus Stand accident: धमतरी जिले के नगर पंचायत नगरी स्थित बस स्टैंड क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मालवाहक वाहन अनियंत्रित होकर सीधे एक दुकान में जा घुसा. इस हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.

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 कोयला लेकर लौट रहा था चालक

प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 10 निवासी घनशु विश्वकर्मा (पिता घुरूव) रोजाना की तरह सुबह करीब 6:30 बजे जंगलपारा से दो बोरी कोयला लेकर अपने मालवाहक वाहन (CG 05 W 9391) से लौट रहे थे. इसी दौरान नगरी बस स्टैंड के पास वाहन का संतुलन अचानक बिगड़ गया. अनियंत्रित वाहन सीधे कमल वस्त्रालय में जा घुसा. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकान का दरवाजा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे.

चालक की हालत गंभीर, किया गया रेफर

इस दुर्घटना में चालक के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए 108 एम्बुलेंस को सूचना दी. मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को सिविल अस्पताल नगरी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धमतरी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

पेशे से लोहार है घायल चालक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घायल चालक पेशे से लोहार है और रोजाना सुबह कोयला लाने का काम करता है. प्रारंभिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने को ही हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. पुलिस ने शुरू की जांच हादसे के बाद बस स्टैंड क्षेत्र में कुछ समय तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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Tags: nagri bus stand accident
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