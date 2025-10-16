Home > छत्तीसगढ़ > उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ हुए नक्सलमुक्त, CM साय बोले–बस्तर में शुरू हुआ शांति और विकास का नया दौर

उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ हुए नक्सलमुक्त, CM साय बोले–बस्तर में शुरू हुआ शांति और विकास का नया दौर

chhattisgarh News: बस्तर और अबूझमाड़ का नक्सलमुक्त होना यह प्रमाण है कि अब बस्तर भय नहीं, बल्कि विश्वास और विकास की नई पहचान बन चुका है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 16, 2025 10:52:31 PM IST

Chhattisgarh news
Chhattisgarh news

Raipur News: रायपुर 16 अक्टूबर 2025 को राज्य शासन की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति और निरंतर सशक्त रणनीतिक प्रयासों के परिणामस्वरूप दण्डकारण्य क्षेत्र के लगभग 200 माओवादी कैडर, जिनमें वरिष्ठतम हार्डकोर कैडर भी शामिल हैं, ने हिंसा का मार्ग त्यागकर सामाजिक मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है. इन आत्मसमर्पित माओवादी कैडरों के औपचारिक पुनर्समावेशन समारोह का आयोजन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को प्रातः 11:00 बजे, रिज़र्व पुलिस लाइन, जगदलपुर (जिला बस्तर) में किया जाएगा. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा उपमुख्यमंत्री (गृहमंत्री) श्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे.

यह निर्णायक और ऐतिहासिक घटनाक्रम मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन की उस नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है. जिसमें शांति, संवाद और विकास को केंद्र में रखकर विश्वास और पुनर्वास का वातावरण निर्मित किया गया है.

विष्णु देव साय ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर की वास्तविक शक्ति उसके लोगों की आत्मनिर्भरता, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक सम्मान में निहित है. इन्हीं मूल्यों पर आधारित शासन की नीति ने अब दण्डकारण्य के भीतरी इलाकों तक नई उम्मीद और परिवर्तन का संदेश पहुंचाया है. यह अवसर बस्तर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक निर्णायक मोड़ का प्रतीक बनेगा.

ये भी जानें

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शासन ने न केवल सुरक्षा मोर्चे पर ठोस पहल की है. बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, संचार और आजीविका से जुड़े विकास कार्यों के माध्यम से स्थायी शांति की आधारभूमि भी तैयार की है. यह सफलता पुलिस और सुरक्षा बलों की रणनीतिक मुहिम स्थानीय प्रशासन के समन्वित प्रयासों तथा जागरूक समाज और जनप्रतिनिधियों की रचनात्मक भागीदारी का भी परिणाम है.

Trump के कड़े फैसलों की वजह से गिरी अमेरिकी पासपोर्ट की रैंकिंग, जानें कौन है टॉप पर?

Tags: chhattisgarhchhattisgarh naxalchhattisgarh newsVishnudeo sai news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025

चांदी के पायल और बिछिया को इन तरीकों से करें...

October 16, 2025
उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ हुए नक्सलमुक्त, CM साय बोले–बस्तर में शुरू हुआ शांति और विकास का नया दौर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ हुए नक्सलमुक्त, CM साय बोले–बस्तर में शुरू हुआ शांति और विकास का नया दौर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ हुए नक्सलमुक्त, CM साय बोले–बस्तर में शुरू हुआ शांति और विकास का नया दौर
उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ हुए नक्सलमुक्त, CM साय बोले–बस्तर में शुरू हुआ शांति और विकास का नया दौर
उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ हुए नक्सलमुक्त, CM साय बोले–बस्तर में शुरू हुआ शांति और विकास का नया दौर
उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ हुए नक्सलमुक्त, CM साय बोले–बस्तर में शुरू हुआ शांति और विकास का नया दौर