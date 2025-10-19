UP Sarkari Job: स्वास्थ्य विभाग की नई पहल; दीपावली के बाद फिर से शुरू होगी सरकारी भर्ती

UP Sarkari Job: राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अपने खाली पड़े 44 पदों को चिन्हित कर लिया है और दीपावली के बाद इन पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का मन बना लिया है. इनमें फार्मासिस्ट, डेंटल असिस्टेंट और वार्ड ब्वाय जैसे पद शामिल हैं, जिनकी आवश्यकता अस्पतालों में तेजी से महसूस की जा रही है.

कोरोना काल में क्यों छोड़नी पड़ी थी नौकरी?

कोरोना काल के कठिन दिनों में जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी.उस दौर में प्रदेश सरकार ने कोरोना वारियर्स की अस्थायी भर्ती कर थोड़ी राहत दी थी. उस समय तब कुल 163 कोरोना वारियर्स को विभिन्न जनपदों में नियुक्त किया गया था. लेकिन समय के साथ-साथ बहुत से कर्मचारियों को मानदेय समय पर नहीं मिल पाने की वजह से विवश होकर अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी. उसी के परिणामस्वरूप जुलाई 2024 में इन कोरोना वारियर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं.

44 कोरोना वारियर्स की होगी वापसी

सरकार की तरफ से फिर से इन पदों को भरने का एक बार फिर निर्णय लिया गया है. इस बार 113 में से 16 स्टाफ नर्सों को फिर से भर्ती कर तैनात किया गया है.वहीं बचे हुए 59 कोरोना वारियर्स में से 44 को पुनः सेवा में लाने की तैयारी है. इनमें से अधिकतर पद चतुर्थ श्रेणी के हैं जिनसे की अस्पतालों में व्यवस्था को बेहतर किया जा सकेगा.

सीएमओ बोले दीपावली बाद शुरू होगी प्रक्रिया

डॉ. अवनींद्र कुमार मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि इन 44 पदों की सूची पूरी तरह तैयार है और दीपावली के बाद इन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, उन्होंने यह भी कहा कि इन नए कर्मचारियों की तैनाती विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत की जाएगी, ताकि अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके.यह कदम न केवल कोरोना वारियर्स की मेहनत का सम्मान है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का एक प्रयास भी है, जिससे आम जनता को बेहतर देखभाल मिल सके. यह कदम हमारे स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समाज में विश्वास और बेहतर सेवा प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है.