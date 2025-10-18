Home > जॉब > EPFO New Rules: अब नौकरी छोड़ते ही निकाल सकते हैं PF का पैसा! जानें क्या है बदलाव

EPFO New Rules: अब नौकरी छोड़ते ही निकाल सकते हैं PF का पैसा! जानें क्या है बदलाव

PF Rules: EPFO ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत नौकरी छूटने पर पीएफ फंड की तत्काल निकासी की अनुमति दी गई है. लेकिन शेष राशि एक निश्चित अवधि के बाद ही निकाली जा सकेगी.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 18, 2025 8:27:47 PM IST

PF Rules
PF Rules

EPFO New Rules: देश में लगभग सभी नौकरीपेशा लोगों का PF खाता होता है. भविष्य के लिए बचत बनाए रखने के लिए उनके वेतन का एक हिस्सा हर महीने इस खाते में जमा होता है. EPFO ने अब पीएफ निकासी नियम में एक बड़ा बदलाव किया है. अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आप तुरंत अपना पूरा पीएफ बैलेंस नहीं निकाल पाएंगे. आपको कुछ महीने इंतज़ार करना होगा. अब नौकरी छूटने के बाद आप अपने पीएफ बैलेंस का केवल 75% ही निकाल सकते है.

कैसे निकाले पैसा?

पहले आपको नौकरी छोड़ने के बाद अपनी रकम निकालने के लिए दो महीने इंतज़ार करना पड़ता था. लेकिन अब नए नियम के अनुसार अगर आप आज नौकरी छोड़ते हैं. आप कल अपनी रकम निकाल सकते है. हालांकि आप अपनी रकम का केवल 75% ही निकाल सकते है. आपको पूरी रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी. अगर आप एक साल से बेरोजगार हैं, तो आप अपनी पूरी रकम तभी निकाल पाएंगे. इसका मतलब है कि आपको पूरी रकम निकालने के लिए नौकरी छोड़ने के बाद एक साल इंतज़ार करना होगा.

क्या है नया नियम?

पहले आप पूरी राशि एक साथ निकाल सकते थे. लेकिन इसके लिए नौकरी छूटने के दो महीने बाद तक इंतज़ार करना पड़ता था. लेकिन अब इस सीमा में बदलाव किया गया है. इसका उद्देश्य लोगों को बार-बार पीएफ निकालकर अपनी सेवा में अंतराल पैदा करने से रोकना है. ईपीएफओ ने न्यूनतम शेष राशि का एक नया नियम भी लागू किया है. इस नियम के तहत प्रत्येक सदस्य को अपने खाते की शेष राशि का कम से कम 25% हमेशा बनाए रखना होगा. इसका मतलब है कि कोई भी अपने पीएफ खाते को पूरी तरह से खाली नहीं कर पाएगा. यह नियम कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए लागू किया गया है.

ईपीएफओ के आंकड़ा से पता चलता है कि लगभग आधे कर्मचारियों के पास अंतिम निपटान के समय 20,000 रुपये से भी कम राशि बची होती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग नौकरी बदलते ही अपना पीएफ निकाल लेते है. वहीं लगभग 75% पेंशन दावे सिर्फ़ चार साल के भीतर ही दायर किए जाते है.

भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध 4.5 लाख के पार, NCRB रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े

Tags: EPFO rulesPF NewsPF RulesPF withdrawal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दीवाली पर बनाएं ये सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से...

October 19, 2025

नहीं पड़ेगी बाजार से खरीदने की जरूरत, अब घर की...

October 19, 2025

जीभ साफ न करने से हो सकते हैं 7 नुकसान,...

October 19, 2025

सुबह खा लें यह चीज, दूर होगी मर्दों की कमजोरी!

October 18, 2025

सुबह की ये भूल छीन सकती है मर्दानगी? न करें...

October 18, 2025

सर्दियों में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, वरना सेहत...

October 18, 2025
EPFO New Rules: अब नौकरी छोड़ते ही निकाल सकते हैं PF का पैसा! जानें क्या है बदलाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

EPFO New Rules: अब नौकरी छोड़ते ही निकाल सकते हैं PF का पैसा! जानें क्या है बदलाव
EPFO New Rules: अब नौकरी छोड़ते ही निकाल सकते हैं PF का पैसा! जानें क्या है बदलाव
EPFO New Rules: अब नौकरी छोड़ते ही निकाल सकते हैं PF का पैसा! जानें क्या है बदलाव
EPFO New Rules: अब नौकरी छोड़ते ही निकाल सकते हैं PF का पैसा! जानें क्या है बदलाव