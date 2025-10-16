दुनिया की मशहूर खाद्य कंपनी करेगी 16,000 नौकरियों की छंटनी, CEO ने लिया चौंकाने वाला फैसला

Nestle layoffs: नेस्प्रेस्सो कॉफी, पेरियर वॉटर, किट कैट चॉकलेट और पुरीना पेट फूड जैसे ब्रांडों के पीछे स्विस खाद्य और पेय पदार्थ की दिग्गज कंपनी नेस्ले ने गुरुवार (16 अक्टूबर, 2025) को घोषणा की कि वह अगले दो वर्षों में दुनिया भर में 16,000 नौकरियां खत्म कर देगी. जानकारी के अनुसार, नेस्ले ने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिलिप नवरातिल की नियुक्ति की है. सितंबर की शुरुआत में पदभार संभालते ही उन्होंने इस दिशा में कमा करना शुरू कर दिया है.

फिलिप नवरातिल ने क्या कहा? (What did Philip Navratil say?)

इसको लेकर नेस्ले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिलिप नवरातिल का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया बदल रही है और नेस्ले को तेजी से बदलाव करने की जरूरत है. नौकरियों में कटौती कर्मचारियों की संख्या कम करने और बदलती बाजार स्थितियों के अनुरूप संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए कठिन लेकिन जरूरी फैसलों का हिस्सा है. छंटनी में 12,000 पद शामिल हैं, जिनसे कंपनी का अनुमान है कि एक अरब स्विस फ्रैंक की बचत होगी, जो पहले से नियोजित बचत से दोगुना है.

नेस्ले की बिक्री 1.9 प्रतिशत घटी (Nestle sales declined 1.9 percent)

ये कटौती उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में पहले से चल रही 4,000 नौकरियों में कटौती के अतिरिक्त है. कुल मिलाकर नेस्ले ने 2027 के अंत तक अपने बचत लक्ष्य को 2.5 अरब के पिछले लक्ष्य से बढ़ाकर तीन अरब स्विस फ़्रैंक कर दिया है. यह घोषणा नेस्ले के नौ महीने के वित्तीय आंकड़ों के जारी होने के साथ हुई, जिसमें बिक्री 1.9 प्रतिशत घटकर 65.9 अरब स्विस फ़्रैंक (83 अरब डॉलर) रह गई.

2025 के पहले 9 महीनों में हुई वृद्धि (Growth in first 9 months of 2025)

ऑर्गेनिक बिक्री वृद्धि 2025 के पहले नौ महीनों में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः 2.8 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि के कारण हुई. विश्लेषकों का कहना है कि ये परिणाम व्यापक आर्थिक दबावों और कंपनी के चल रहे पुनर्गठन प्रयासों, दोनों को दर्शाते हैं. फिलिप नवरातिल को एक ऐसी कंपनी विरासत में मिली है, जिसने हाल के महीनों में उथल-पुथल का सामना किया है. सितंबर में एक कार्यालय संबंध को लेकर पिछले सीईओ की बर्खास्तगी के बाद कंपनी के अध्यक्ष ने अपेक्षा से पहले ही पद छोड़ दिया. नेस्ले 2024 में फ्रांस में शुरू हुए बोतलबंद पानी के घोटाले से भी जूझ रही है, जिससे नए नेतृत्व पर परिचालन को स्थिर करने और निवेशकों का विश्वास बहाल करने का दबाव बढ़ गया है.

इन चुनौतियों के बावजूद, विश्लेषकों को उम्मीद है कि फिलिप नवरातिल दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय कंपनी को आवश्यक परिवर्तन के दौर से गुज़ारने में मार्गदर्शन कर सकती है. अपने पोर्टफोलियो में 2,000 से अधिक ब्रांडों के साथ नेस्ले की रणनीति लागत में कटौती के साथ-साथ उच्च-मार्जिन और उभरते क्षेत्रों में विकास पर ध्यान केंद्रित करती है.

