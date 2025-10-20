Home > जॉब > सहायक प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका! इस राज्य में खुली भर्ती, जानें आवेदन की पूरी डिटेल

Assistant Professor Jobs: गुजरात राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के कई पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथियों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 20, 2025 5:19:48 PM IST

GPSC Assistant Professor Recruitment: गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) ने राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत सहायक प्रोफेसर श्रेणी-I (Assistant Professor Class-I) के 72 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 3 नवंबर 2025 तक gpsc.gujarat.gov.in या gpsc-ojas.gujarat.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. GPSC सहायक प्रोफेसर भर्ती 2025 का उद्देश्य संबंधित विशेषज्ञता में MD/MS/DNB डिग्री धारक उम्मीदवार के लिए 72 रिक्तियों को भरना है.

कौन आवेदन कर सकता है?

  • सामान्य चिकित्सा के लिए MD (मेडिसिन), MD (जनरल मेडिसिन), या DNB (जनरल सर्जरी) की डिग्री आवश्यक है.
  • जनरल सर्जरी के लिए MS (सर्जरी), MS (जनरल सर्जरी), या DNB (जनरल सर्जरी) योग्यता मान्य है.
  • ऑब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी (Obstetric Gynecology) इसके लिए उम्मीदवार के पास एमडी/एमएस (Obstetric Gynecology) या डीएनबी (Obstetric Gynecology) होना चाहिए.
  • बाल रोग के लिए एमडी (बाल रोग) या डीएनबी (बाल रोग) की डिग्री आवश्यक है, जबकि अस्थि रोग के लिए एमएस (हड्डी रोग) या डीएनबी (हड्डी रोग) की डिग्री आवश्यक है.

आवेदन शुल्क

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 100 के अतिरिक्त डाक या सेवा शुल्क देना होगा. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिक (केवल गुजरात मूल) उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है.

चयन कैसे होगा?

इस भर्ती में उम्मीदवारों को सबसे पहले 200 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा देना होगी. जो 180 मिनट की होगी. प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा. जिसके आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.

आवेदन कैसे करें?

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in या gpsc-ojas.gujarat.gov.in पर जाएं.
  • OJAS पोर्टल पर जाएं और “ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें.
  • भर्ती सूची से “सहायक प्राध्यापक, श्रेणी-I (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)” पद का चयन करे.
  • यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो आवश्यक विवरण भरकर आवश्यक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करे.
  • लॉग इन करने के बाद सभी व्यक्तिगत, शैक्षिक और अनुभव संबंधी जानकारी सही-सही भरे.
  • आवश्यक प्रमाणपत्र फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करे.
  • श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क ऑनलाइन (डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग) से भुगतान करें.
  • सभी विवरणों की पुष्टि करने के बाद आवेदन जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट ले.

