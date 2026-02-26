AIIMS Nursing Officer Salary: एम्स नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? जानिए पूरी कमाई और करियर ग्रोथ

AIIMS Nursing Officer Salary: ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) को देश का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल इंस्टिट्यूट माना जाता है. वहां काम करना बहुत गर्व की बात है. यहां नर्सिंग ऑफिसर बनना सिर्फ नौकरी का मौका नहीं है, बल्कि एक स्टेबल इनकम, समाज में इज्जत और सुरक्षित भविष्य के लिए एक मजबूत नींव है. हर साल हज़ारों युवा AIIMS नर्सिंग ऑफिसर बनने की ख्वाहिश रखते है क्योंकि इस पद पर अच्छी सैलरी, सरकारी फायदे और लंबे समय तक करियर ग्रोथ मिलती है.
अगर आप भी जानना चाहते है कि AIIMS नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है. और क्या-क्या सुविधा मिलती है तो चलिए जानते है.
AIIMS नर्सिंग ऑफिसर सैलरी स्ट्रक्चर
- AIIMS में नर्सिंग ऑफिसर 7वें सेंट्रल पे कमीशन के पे लेवल 7 के तहत नियुक्त किया जाता है.
- बेसिक पे: ₹44,900 हर महीने
- पे स्केल: ₹44,900 से ₹1,42,400 हर महीने
- ग्रॉस सैलरी: लगभग ₹70,000 से ₹85,000 हर महीने
- इन-हैंड सैलरी शहर HRA, और NPS/टैक्स डिडक्शन के आधार पर थोड़ी अलग हो सकती है. मेट्रो शहरों में पोस्टिंग से टोटल सैलरी और बढ़ सकती है.
अलाउंस क्या हैं?
- एक AIIMS नर्सिंग ऑफिसर की कमाई सिर्फ़ बेसिक सैलरी तक ही सीमित नहीं है. उन्हें कई एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है.
- डियरनेस अलाउंस (DA) – सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से समय-समय पर रिवाइज किया जाता है.
- हाउस रेंट अलाउंस (HRA) – 9% से 27%
- ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA)
- नर्सिंग अलाउंस
- नाइट ड्यूटी अलाउंस
- ड्रेस अलाउंस
इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स पेड लीव, NPS के तहत पेंशन, मैटरनिटी/पैटर्निटी बेनिफिट्स और LTC जैसे बेनिफिट्स भी मिलता है. ये सभी जॉब को फाइनेंशियली मजबूत बनाता है.
प्रमोशन और करियर ग्रोथ के मौके
- AIIMS में करियर ग्रोथ एक साफ और सिस्टमैटिक प्रोसेस से होती है. प्रमोशन आम तौर पर एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के आधार पर होता है.
- होने वाला प्रमोशन ऑर्डर इस तरह है
- नर्सिंग ऑफिसर
- सीनियर नर्सिंग ऑफिसर
- असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट
- डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट
- नर्सिंग सुपरिटेंडेंट
- समय के साथ सैलरी और ज़िम्मेदारियां दोनों बढ़ती है. कई एम्प्लॉई हायर एजुकेशन, जैसे नर्सिंग में MSc या PhD करके अपने प्रमोशन के चांस बेहतर करता है.
वर्क एक्सपीरियंस और जॉब सिक्योरिटी
AIIMS में काम करने का मतलब है मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी और मुश्किल क्लिनिकल केस के साथ काम करने का मौका है. सीखने का माहौल अच्छा है और प्रोफेशनल ग्रोथ के बहुत सारे मौके है. एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होने के नाते, जॉब सिक्योरिटी, समय पर सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट इसे बहुत आकर्षक बनाता है.
क्या AIIMS नर्सिंग ऑफिसर बनना सही करियर है?
अगर आप स्टेबल इनकम, सोशल रिस्पेक्ट और लॉन्ग-टर्म ग्रोथ चाहते हैं, तो AIIMS नर्सिंग ऑफिसर एक बेहतरीन चॉइस है. यह प्रोफेशन न केवल फाइनेंशियली सिक्योर है बल्कि पेशेंट सर्विस के जरिए सैटिस्फैक्शन भी देता है.