अग्निवीरों में बड़ी खुशखबरी, 75% जवानों की नौकरी पक्की होने तय! गुडन्यूज़ जान जागेगी ‘उम्मीदों की किरण’

Agniveer Good News: भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाले अग्निवीरों के लिए जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है. दरअसल, अब 25% की बजाय 75% अग्निवीरों को सेना में स्थायी रोज़गार की गारंटी दी जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज, गुरुवार को जैसलमेर में सेना कमांडरों का एक सम्मेलन शुरू हो रहा है. इसमें अग्निवीरों की वर्तमान 25% की अवधारण दर को बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है. यानी पहले 100 में से 25 अग्निवीरों को सेना में भर्ती किया जाता था, लेकिन अब 100 में से 75 अग्निवीरों को रोज़गार मिलेगा.

होने जा रहा कमांडरों का सम्मेलन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सेना कमांडरों के सम्मेलन में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने और मिशन सुदर्शन चक्र के कार्यान्वयन की समीक्षा के उपाय चर्चा में हैं. अग्निवीर प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है. अग्निवीरों का पहला बैच अगले साल अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करेगा, इसलिए उन्हें सेना में शामिल करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है. मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला सेना कमांडरों का सम्मेलन होगा. यह सम्मेलन सेना के वरिष्ठ नेतृत्व के लिए समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए प्रमुख परिचालन प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करने का एक मंच प्रदान करता है.

मीटिंग में होगी इन मुद्दों पर चर्चा

दरअसल, पूर्व सैनिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, उनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभकारी उपयोग करने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. वर्तमान में, पूर्व सैनिक सीमित भूमिकाओं में कार्यरत हैं, जैसे कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पॉलीक्लिनिक्स, लेकिन विभिन्न संरचनाओं में उनकी व्यापक भागीदारी पर विचार किया जा रहा है. सेवारत सैनिकों से संबंधित कार्मिक और कल्याण संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.

