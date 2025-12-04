Home > व्यापार > Vladimir Putin Net Worth: सरकारी रिकॉर्ड में बस एक छोटा घर, पर पीछे अरबों डॉलर का जाल! जानें- कितने रईस हैं पुतिन?

Vladimir Putin Net Worth: सरकारी रिकॉर्ड में बस एक छोटा घर, पर पीछे अरबों डॉलर का जाल! जानें- कितने रईस हैं पुतिन?

Vladimir Putin Net Worth: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आधिकारिक संपत्ति कम बताई जाती है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा है कि उनकी छिपी नेटवर्थ अरबों डॉलर तक हो सकती है. महलों, विमानों और ट्रेन जैसी विलासिताएं भी चर्चा में रहती हैं.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: December 4, 2025 10:14:13 AM IST

Vladimir Putin Net Worth
Vladimir Putin Net Worth


Vladimir Putin Net Worth: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर यानी आज भारत पहुंच रहे हैं. ये यात्रा भारत-रूस संबंधों के लिए अहम मानी जा रही है. लेकिन राजनीतिक और आर्थिक चर्चाओं के बीच दुनिया भर में एक सवाल बार-बार उठता है पुतिन की असली नेटवर्थ आखिर कितनी है? पुतिन को अक्सर सादगी पसंद नेता बताया जाता है, लेकिन उनकी संपत्ति को लेकर चल रही चर्चाए एक रहस्य से कम नहीं लगतीं.

रिपोर्टों के अनुसार उनकी आधिकारिक वार्षिक कमाई लगभग 1,40,000 डॉलर बताई जाती है. दस्तावेजों में वे केवल एक छोटा अपार्टमेंट, एक ट्रेलर और कुछ कारों का ही जिक्र करते हैं. लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक और आलोचक इससे अलग तस्वीर पेश करते हैं. कुछ दावों के अनुसार पुतिन की वास्तविक संपत्ति 200 अरब डॉलर तक हो सकती है. ये दावा खासकर निवेशक बिल ब्राउडर ने किया है, जिनका कहना है कि पुतिन ने अपनी संपत्ति को बेहद गुप्त तरीकों से विभिन्न लोगों और व्यवस्थाओं के जरिए छिपा रखा है. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है.

महलों और आलीशान घरों की चर्चा

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि पुतिन के पास लगभग 20 शानदार घर हो सकते हैं. इनकी कुल कीमत अरबों डॉलर में आंकी जाती है. सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला घर काला सागर के किनारे बना बड़ा महल है. लगभग 1.90 लाख वर्ग फुट में फैला ये भवन अपनी भव्यता की वजह से बार-बार सुर्खियों में आता है.

रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इसके कमरों की सजावट बेहद महंगी है- छतों पर कीमती पेंटिंग, दीवारों पर ग्रीक शैली की मूर्तियां और बाथरूम में महंगे सामान. कहा जाता है कि यहां इस्तेमाल होने वाला एक सिंपल-सा दिखने वाला टॉयलेट ब्रश भी हजारों रुपये का हो सकता है. महल की देखभाल के लिए दर्जनों कर्मचारी तैनात रहते हैं और इसकी लागत भारी बताई जाती है. लेकिन ये भी सच है कि इन सब बातों के ठोस प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं. अधिकांश बातें मीडिया रिपोर्ट्स और आरोपों पर आधारित हैं।

आसमान और रेल पर भी शानदार इंतजाम

पुतिन की कथित आलीशान लाइफस्टाइल केवल महलों तक सीमित नहीं बताई जाती. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास दर्जनों हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हो सकते हैं. इनमें एक विमान ऐसा बताया जाता है जिसे ‘फ्लाइंग क्रेमलिन’ के नाम से बुलाया जाता है. दावा है कि इसमें खास तरह की सजावट और सुविधाएं मौजूद हैं. एक और चर्चा में रहने वाली चीज है उनकी कथित ‘घोस्ट ट्रेन’. रिपोर्ट्स के अनुसार ये ट्रेन: पूरी तरह बख्तरबंद है, खिड़कियां और दरवाजे बुलेटप्रूफ, अंदर जिम, थिएटर और आराम के लिए खास कमरे और यात्रा के दौरान सुरक्षा के उपकरण. कहा जाता है कि ये ट्रेन लगभग एक चलते-फिरते किले की तरह बनाई गई है.

Tags: putin india visit 2025Vladimir Putin hidden assetsVladimir Putin net worth
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते...

December 5, 2025

आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी...

December 5, 2025

हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी...

December 5, 2025

अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ...

December 5, 2025

ये हैं गुजरात में घूमने की 7 परफेक्ट जगहें, जल्द...

December 5, 2025

घर पर चाहिए बंगाली मिठाई का स्वाद? तो इस रेसिपी...

December 5, 2025
Vladimir Putin Net Worth: सरकारी रिकॉर्ड में बस एक छोटा घर, पर पीछे अरबों डॉलर का जाल! जानें- कितने रईस हैं पुतिन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vladimir Putin Net Worth: सरकारी रिकॉर्ड में बस एक छोटा घर, पर पीछे अरबों डॉलर का जाल! जानें- कितने रईस हैं पुतिन?
Vladimir Putin Net Worth: सरकारी रिकॉर्ड में बस एक छोटा घर, पर पीछे अरबों डॉलर का जाल! जानें- कितने रईस हैं पुतिन?
Vladimir Putin Net Worth: सरकारी रिकॉर्ड में बस एक छोटा घर, पर पीछे अरबों डॉलर का जाल! जानें- कितने रईस हैं पुतिन?
Vladimir Putin Net Worth: सरकारी रिकॉर्ड में बस एक छोटा घर, पर पीछे अरबों डॉलर का जाल! जानें- कितने रईस हैं पुतिन?