अच्छा तो इस वजह से ट्रंप ने भारत पर लगाया 50 % का टैरिफ, अमेरिका के वित्त मंत्री ने किया ऐसा खुलासा, सुन चीन भी रह गया दंग

अमेरिकी वित्त मंत्री ने बेसेंट ने कहा कि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत का 1 फीसदी से भी कम तेल रूस से आता था। मगर अब यह 42 फीसदी तक पहुंच गया है। भारत के कुछ अमीर परिवारों को इससे खूब लाभ हुआ है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 20, 2025 08:23:00 IST

US Tariff: जहां ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर अतिरिक्त 50 % का टैरिफ लगाया है। वहीं अब अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रूस से तेल खरीदने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होने कहा है कि भारत रूस के तेल के दोबारा बेच कर अरबों का मुनाफा कमा रहा है। 

वित्त मंत्री ने क्या कहा ? 

अमेरिकी वित्त मंत्री ने आगे कहा कि भारत ने रूसी तेल बेचकर 16 अरब डॉलर यानी 1600 करोड़ रुपये का मुनाफ़ा कमाया है, इसलिए अवसरवादी मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं है। बेसेंट ने आगे कहा कि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत का 1 प्रतिशत से भी कम तेल रूस से आता था। लेकिन अब यह 42 प्रतिशत तक पहुँच गया है। भारत के कुछ अमीर घरानों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है।



चीन पर जुर्माने को लेकर कही ये बात

ट्रंप के फैसले का बचाव करते हुए, अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि चीन को रूसी तेल आयात करने के लिए दंडित नहीं किया गया क्योंकि चीन ने भारत की तुलना में रूस से कम तेल खरीदा है। बेसेंट ने कहा कि चीन का आयात औसतन कम है।

उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध से पहले चीन का 13 प्रतिशत तेल रूस से आता था। अब यह 16 प्रतिशत हो गया है। वहीं, अगर भारत की बात करें, तो यूक्रेन युद्ध से पहले भारत का 1% से भी कम तेल रूस से आता था। अब यह 42% हो गया है।

भारत पर लगाया कुल 50% टैरिफ

अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि भारत रूसी तेल से लाभ कमा रहा है। इसलिए, रूस से तेल खरीदने पर उस पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है और चीन को इससे बख्शा गया है। दरअसल, अमेरिका ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। इसमें पहले 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया और बाद में 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया। यह रूस से तेल खरीदने पर जुर्माने के तौर पर लगाया गया था।

