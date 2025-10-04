सुनार की दुकान पर बोल दें धावा! धड़ाम से गिरा Gold का दाम, जानिये आज कितनी होगी बचत
सुनार की दुकान पर बोल दें धावा! धड़ाम से गिरा Gold का दाम, जानिये आज कितनी होगी बचत

Gold Rate Today: देश में सोने की कीमतें घरेलू और वैश्विक दोनों कारकों से प्रभावित होती हैं। वर्तमान में, मुंबई में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹108,640 प्रति 10 ग्राम है। दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹108,790 प्रति 10 ग्राम है।

By: Heena Khan | Last Updated: October 4, 2025 9:47:02 AM IST

Today Gold Price: आज उन लोगों की बल्ले-बल्ले होने वाली है जो सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं. घर से निकलने से पहले आज आप एक बार सोने की कीमतों पर नजर डाल लें. आज सर्राफा बाजार खुलने के साथ ही सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में सोने के ताज़ा भाव. उत्तर प्रदेश में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है. 4 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,14,710 प्रति 10 ग्राम है. जानकारों का अनुमान है कि दिवाली तक कीमतें बढ़ सकती हैं. बाज़ार में उतार-चढ़ाव जारी है, इसलिए खरीदारी से पहले ताज़ा जानकारी लेना ज़रूरी है.

दिवाली तक सोने की कीमतों में होगी बढ़ोतरी

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि ये कीमतें अलग-अलग बाजार कारकों के आधार पर उतार-चढ़ाव करती हैं, लेकिन फिलहाल यह खबर राहत देने वाली है. सोने की बढ़ती कीमतों के बीच इस गिरावट ने खरीदारों को थोड़ी राहत दी है. इस बीच, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि दिवाली तक सोने की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है. 

दिल्ली में कीमत

दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 118,670 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोने की कीमत 108,790 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

मुंबई, चेन्नई और कोलकाता

वर्तमान में, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 108,640 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 118,520 प्रति 10 ग्राम है.

जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में कीमतें

इन शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत 118,670 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोने की कीमत 108,790 प्रति 10 ग्राम है.

भोपाल और अहमदाबाद में कीमतें

अहमदाबाद और भोपाल में 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमत 108,640 प्रति 10 ग्राम है. 24 कैरेट सोने की कीमत 118,570 प्रति 10 ग्राम है.

हैदराबाद में कीमतें

हैदराबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत 108,640 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 118,520 प्रति 10 ग्राम है.

DA Hike 2025: 8th Pay Commission के बाद किस कर्मचारी की कितनी बढ़ेगी Salary? यहां जानें पूरी Detail

